Un brillant Quartararo obtient sa quatrième pole consécutive

29/05/2021

Activé à 15:43 CEST

Fabio Quartararo a été le plus rapide et a pris la pole position en MotoGP du Grand Prix d’Italie lors du marquage d’un temps de 1: 45.187 et être fait, en plus, avec le enregistrement du circuit. Le pilote français a survolé son Yamaha et cela a été fait avec son quatrième pôle consécutif de cette saison. Derrière, Francesco Bagnaia (l’un de ses plus grands rivaux) et Johann Zarco, ils prendront la sortie respectivement aux deuxième et troisième places.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Les cinq premiers de la grille de départ seront complétés Aleix Espargaró Oui Jack Miller qui sortira en quatrième et cinquième position. Pour sa part, Marc Márquez démarrera les moteurs dans le onzième place.

La journée de qualification a commencé environ une demi-heure plus tard lorsque la dernière séance d’essais libres a été retardée en raison de la chute de Sasaki Oui Dupasquier (Moto2). Un hélicoptère a déjà conduit le pilote suisse à l’hôpital de Florence. En ce moment, en attente des nouvelles du centre médical.