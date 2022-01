Un Britannique atteint d’une souche mortelle de grippe aviaire a le cœur brisé après l’abattage de canards avec lesquels il vivait

Alan Gosling a déclaré que ses canards de Barbarie étaient «comme de la famille» (Photo: SWNS)

La première personne britannique à être infectée par une souche mortelle de grippe aviaire dit avoir le cœur brisé après que ses 20 canards vivants aient été abattus le jour du Nouvel An.

Alan Gosling, un grand-père de 79 ans vivant dans le Devon, a attrapé le virus après qu’une infection a éclaté parmi les 160 canards de Barbarie à son domicile de Buckfastleigh.

Bien qu’il se sente physiquement « bien », il a du mal à accepter le sort de son troupeau, qu’il a décrit comme « comme une famille ».

Tous les animaux, dont 20 qui vivaient dans sa maison, ont dû être abattus.

M. Gosling a déclaré: « Je suis avec eux depuis plus de 20 ans, c’est donc une énorme perte. »

«Ils étaient ma famille – ils étaient ma vie.

« Les gens ne se rendent pas compte qu’ils sont intelligents, mais aussi si gentils.

«Ils avaient l’habitude de s’asseoir sur mes pantoufles pour me les réchauffer avant que je les enfile.

Le cheminot à la retraite est le tout premier cas humain de H5N1 enregistré au Royaume-Uni (Photo : famille Gosling / SWNS)

«Ou je descendais prendre une tasse de thé et un biscuit – il s’asseyait avec eux et leur donnait aussi un peu de biscuit.

«La maison n’était jamais vide et je n’étais jamais seul. Maintenant, c’est comme une morgue.

Le cheminot à la retraite est le tout premier cas humain de H5N1 enregistré au Royaume-Uni.

Environ 1 000 personnes ont déjà été diagnostiquées avec la souche dans le monde depuis son apparition à la fin des années 1990, entraînant des centaines de décès.

Les autorités ont souligné que la transmission des oiseaux à l’homme est rare et qu’il n’y a aucun risque pour le grand public.

M. Gosling, qui s’auto-isole à la maison, se dit « heureux » de pouvoir aider les scientifiques qui ont prélevé « échantillon après échantillon ».

Mais il a qualifié l’abattage de ses canards de « voie du haut ».

Deux des canards de compagnie d’Alan Gosling qui ont dû être abattus après l’épidémie de grippe aviaire (Photo : famille Gosling / SWNS)

Il a déclaré: «Je pense que ne pas s’occuper de la faune est l’un des plus gros problèmes d’aujourd’hui et j’ai toujours fait de mon mieux pour m’occuper de la faune.

« Ce qui est arrivé aux canards était bien exagéré – je sais qu’ils auraient su ce qui se passait. »

Les contacts personnels étroits du père de trois enfants, y compris toute personne ayant visité son domicile, ont tous été retrouvés et il n’y a « aucune preuve » que l’infection se soit propagée à quelqu’un d’autre, a déclaré l’Agence britannique de sécurité sanitaire.

La belle-fille de M. Gosling, Ellesha, 26 ans, et son mari Richard, 47 ans, n’ont pas pu le voir depuis l’épidémie car il doit s’auto-isoler pour empêcher la transmission.

Ellesha a affirmé que les deux dernières semaines avaient « été un enfer pour cette famille », révélant qu’il avait supplié les fonctionnaires portant des costumes Hazmat de ne pas abattre ses canards parce qu’ils étaient comme ses « amis les plus proches ».

La mère d’un enfant, de Cranbrook, Exeter, a déclaré: «Il a vu tous ses canards tués et ils étaient comme ses amis les plus proches.

Le Royaume-Uni a été touché par une épidémie record de grippe aviaire qui a conduit à l’abattage de 500 000 oiseaux en captivité ces derniers mois (Photo: PA)

« Il nous téléphone souvent, nous demandant ce que les médecins ont dit – mais nous ne pouvons pas répondre aux questions auxquelles nous ne connaissons pas les réponses. »

Les canards de Barbarie vivaient à l’origine dans un espace public près de la maison de M. Gosling.

Il a commencé à les nourrir, devenant finalement assez amical au cours d’un certain nombre d’années pour pouvoir les amener dans sa propriété pour vivre avec lui.

Ellesha a déclaré qu’il avait commencé à remarquer que plusieurs d’entre eux tombaient malades quelques jours avant Noël.

Après que le DEFRA et l’APHA aient eu vent, plus de 100 canards vivant à l’extérieur de la maison d’Alan sur sa propriété ont été abattus dans le but d’empêcher la propagation, peu de temps après Noël.

Bien qu’il ait plaidé contre cela, les 20 canards qui vivaient à l’intérieur de sa maison avec lui ont été abattus le jour du Nouvel An par une équipe en combinaison Hazmat.

Ellesha dit que plusieurs prélèvements ont été effectués pour son beau-père, bien que tous les résultats n’aient pas encore été confirmés à la famille.

On leur a dit qu’un test pour le virus de la grippe générale était revenu positif, et que l’un des tests pour le virus de la grippe aviaire était également revenu positif.

Plus : Grippe aviaire



La souche pour laquelle l’un des tests s’est révélé positif était la souche H5N1, mais trois des tests de grippe aviaire étaient revenus négatifs, laissant la famille incertaine.

Alors que l’extérieur de la propriété a été partiellement nettoyé, la famille affirme que l’intérieur de la propriété reste contaminé jusqu’à ce que M. Gosling soit confirmé comme n’étant plus infectieux.

La famille souhaite que l’intérieur de la propriété soit débarrassée de toute contamination car elle craignait que son état ne s’aggrave, mais dit que cela n’a pas encore eu lieu malgré leurs appels.

Ils disent qu’on leur a dit que le nettoyage de l’intérieur de la maison devra être payé par Alan – un nouveau coup dur pour le retraité.

Ils sont maintenant dans les limbes, incapables de le soutenir ou de lui rendre visite alors qu’il pleure la perte de ses animaux de compagnie, alors que les inquiétudes concernant sa santé subsistent.

L’affaire survient au milieu des craintes accrues concernant les agents pathogènes infectieux au Royaume-Uni après deux ans de pandémie de Covid.

Le Royaume-Uni a été touché par une épidémie record de grippe aviaire qui a conduit à l’abattage de 500 000 oiseaux captifs ces derniers mois.

Mais les experts disent que le risque pour la santé humaine de la grippe aviaire reste très faible, et il y a un faible risque pour la sécurité alimentaire.

Le professeur Mike Tildesley, professeur de modélisation des maladies infectieuses à l’Université de Warwick, a déclaré: «Ce sera clairement une grande nouvelle, mais l’essentiel est que les infections humaines par le H5N1 sont vraiment rares et se produisent presque toujours à la suite de, contact à long terme avec la volaille », a-t-il déclaré.

« Il n’y a jamais eu aucune preuve de transmission interhumaine soutenue du H5N1, donc à l’heure actuelle, je ne considérerais pas cela comme un risque important pour la santé publique. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();