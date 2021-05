Un Britannique transporté à l’hôpital après avoir subi une fracture de l’orbite de l’œil lors de la défaite de Canelo, un entraîneur explique pourquoi le combat a été arrêté

Billy Joe Saunders s’est rendu directement à l’hôpital après avoir souffert d’une fracture osseuse orbitaire (orbite) lors de sa défaite à Canelo samedi soir.

Le joueur de 31 ans auparavant invaincu a été arrêté après la fin du huitième round, au cours duquel il a été écrasé avec un uppercut droit qui a causé la blessure.

DAZN

Saunders a souffert d’une fracture de l’os orbitaire présumé

Ed Mulholland / Salle de match

Le contre-uppercut de Canelo a causé la blessure

Le combat a commencé positivement pour Canelo, qui était le plus actif du couple dès le début.

Il a confondu Saunders avec des feintes avant de marteler la maison en racontant des coups de corps.

Cependant, le Britannique a ensuite pris l’élan et semblait commencer à gagner lui-même des manches.

Sa production a augmenté et il avait de plus en plus de succès jusqu’au huitième et dernier tour.

Dans cette session, Saunders a reculé après avoir été attrapé avec un gros contre-uppercut droit, qui a causé de graves lésions oculaires, et il a juste survécu au round avant que son corner ne mette fin au combat.

Ed Mulholland / Salle de match

La blessure était visible alors que Saunders a survécu au reste du huitième round

Ed Mulholland / Salle de match

Il a finalement été incapable de continuer

Il a ensuite été annoncé sur l’émission DAZN que Saunders était immédiatement parti dans une ambulance.

La blessure serait un os orbitaire fracturé (orbite oculaire), bien que cela n’ait pas encore été confirmé à 100%.

L’entraîneur de Saunders, Mark Tibbs, a déclaré à Behind The Gloves: «Son orbite était effondrée et il ne pouvait pas voir.

«Je n’ai pas obtenu la réponse que je voulais de lui. Je devais le tirer.