Un brutal Warholm bat son record du monde et règne sur 400 haies

08/03/2021 à 06:01 CEST

S’il y a cinq ans à Rio, le Sud-Africain Wayde Van Niekerk a bouleversé l’athlétisme en effaçant le record du monde historique de Michael Johnson sur 400 mètres, arrêtant le chrono à 43.05, les Jeux de Tokyo entreront dans l’histoire de l’athlétisme comme ceux de Karsten Warholm.

Le prodigieux athlète norvégien a fait une exhibition dans le 400 mètres haies s’imposer en détruisant par 75 centièmes son propre record universel jusqu’à le laisser à un incroyable 45,70… un record qui lui permettrait de se qualifier pour les médailles d’un Championnat d’Espagne en 400 plat.

Waholm savait qu’il arrivait aux Jeux à un bon moment et était ambitieux, fixant le rythme à un rythme sensationnel dès le départ. Rai Benjamin qui a toujours été dans la course et qui a réalisé de loin la deuxième meilleure note de l’histoire avec 46.17. Le bronze est revenu à la Brésilienne Alison dos Santos, qui avec 46,72 a obtenu la quatrième meilleure note de tous les temps.

L’autre finale était le saut en longueur femmes avec l’ancien champion et argent il y a cinq ans, Américain Britney Reese, face à une ribambelle de rivales de haut niveau comme la Serbe Ivana Spanovic, l’Allemande Malaika Mihambo ou la surprenante Nigériane Ese Brume (leader de l’année avec un colossal 7,17).

Mihambo a remporté l’or grâce à son dernier saut

Et ce n’était pas pour moins avec une émotion absolue avec les huit premiers à seulement 20 centimètres. Brume était en avance pendant une grande partie du concours avec 6,97 jusqu’à ce que Reese la dépasse en cinquième avec la même note et finalement Mihambo, athlète entraîné par le légendaire Carl Lewis, a été couronné de 7,00 dans le cinquième pour compléter la «triple couronne» étant également champion d’Europe et du monde.

Espagnol « complet » en 1 500

Du trio espagnol dans le ‘milqui’, seul Adel Mechaal était sûr. L’actuel champion d’Espagne a disputé une troisième série exigeante dans laquelle l’Australien Stewart McSwein a établi un rythme effréné (1 : 58,51 à 800) et a bien géré la course pour terminer sixième et se qualifier par positions avec 3 : 36,74 (sa meilleure marque de l’année), bien qu’il serait aussi entré par temps.

La série a été remportée par le Britannique Jake Heyward (3 : 36,14), le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a terminé quatrième (3 : 36,49) et la grande nouvelle a été la retrait du Marocain Soufiane El Bakkali le lendemain de la conquête de l’or dans les 3000 mètres haies. Trop d’efforts même pour un génie comme lui.

Adel Mechaal est allé en demi-finale avec une certaine solvabilité

Pour sa part, Polices Nacho n’a jamais été à l’aise dans une première série qui a couru à un rythme soutenu jusqu’à ce que le Britannique Josh Kerr accélère dans l’avant-dernier tour. L’homme de Grenade a battu plusieurs rivaux dans la ligne droite et à la fin, il ne pouvait être que huitième avec 3: 36.95.

Cette note lui a permis d’aller en demi-finale avec le cinquième des six reprises. Le Kenyan Timothy Cheruiyot, actuel champion du monde et grand favori à l’or, il a montré une excellente image pour terminer deuxième avec 3:36.01 à des taux qui pour lui sont presque pour une promenade.

Des choses bien pires ont été pour le médaillé de bronze dans le passé européen en salle, un Jesús Gómez qui a couru trop loin dans la deuxième série et a été grièvement blessé pour deux chutes qui ont alourdi son rythme. L’un d’eux était celui du célèbre Polonais Marcyn Lewandowski, qui a été requalifié.

Jesús Gómez, après la course avant de savoir qu’il serait requalifié

Cependant, la réclamation présentée par la Fédération espagnole a payé et Gómez disputera les demi-finales malgré sa douzième place avec 3 : 47,27 dans une série dans laquelle l’Américain Mathew Centrowitz (actuel champion olympique) a terminé deuxième avec 3 : 41,12 derrière le Kenyan Abel Kipsang (3 : 40,68).

Excellent Bokesa et mauvais Torrijos

Une autre grande joie a été jouée par l’un des athlètes les plus positifs et les plus aimés de l’équipe nationale, un Aauri Lorena Bokesa qui a finalement réussi à passer le tour en 400 smoothies à sa troisième participation à des Jeux, étant quatrième de la dernière série avec son meilleur record de l’année (51,89, cinquième des six meilleurs temps enregistrés).

Aauri Lorena Bokesa a concouru à merveille et a réussi le tour

Sur ce retour à la piste lisse, il a marché sa grandeur la mythique Américaine Allyson Felix à 35 ans pour gagner sa série avec 50,84. La Bahamienne Shaunae Miller-Iubo (50,50), la Jamaïcaine Stephanie Ann McPherson (50,89) et la plus rapide de toutes, la Dominicaine Marileidy Paulino (50,06), qui ont joué presque toute la saison en Espagne, ont également brillé dans les leurs.

La grande déception de cette session matinale (tôt le matin en terres espagnoles) a été jouée par Pablo Torrijos, qui a été exclu de la triple finale avec un Pyrrhic 15,87 et deux nuls. Une fois de plus, les inconforts physiques ont croisé le chemin du Castellón. Une peine.

Quant aux favoris, Luso d’origine cubaine Pedro Pablo Pichardo a brillé avec 17,71 Le Chinois Yaming Zhu (17,11), le Cubain Cristian Napoles (17,08), l’Algérien Yasser Mohamed Triki (17,05), l’Américain Will Claye (16,91) et l’autre grand candidat à l’or, le Burundais Hugues Fabrice Zango (16,83). Blessé, le grand et vétéran Portugais Nélson Évora ne s’est pas qualifié.

Plus de qualificatifs

Le premier tour du 200 mètres a également été disputé dans lequel le Jamaïcain Rasheed Dwyer (20,31), le Qatari Femi Ogunode (20,37), les Canadiens Aaron Brown (20,38) et André de Grasse (20,56) se sont démarqués. le très jeune américain de seulement 17 ans, Erriyon Knighton (20.55). Ou les deux plus rapides, ses compatriotes Kenneth Bednarek (20,01) et Noah Lyles (20,18).

En ce qui concerne le javelot féminin, les meilleurs lancers du tour de qualification ont été pour la Polonaise Maria Andrejczyk (65,24), l’Américaine Maggie Malone (63,07) et les Australiennes Kelsey-Lee Barber (62,59) et Mackenzie Little (62,37), tandis que la vétéran et très réussie tchèque Barbora Spotakova resté dehors avec 60.52.