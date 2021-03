Un BTC valorise une Lambo d’ici 2022 et une Bugatti d’ici 2023: chef de l’exploitation de Kraken

31 mars 2021 05:54 & nbspUTC

| Actualisé:

31 mars 2021 à 05:54 & nbspUTC

Par & nbspClark

Au milieu de la menace de dépréciation du dollar, Jesse Powell de Kraken pense que les Lamborghini et les Bugattis sont également une amélioration de la durée de vie du prix de Bitcoin dans le futur.

Apparaissant sur Bloomberg, le chef de l’exploitation de Kraken, Jesse Powell, a expliqué pourquoi il pensait que les prévisions de valeur à long terme basées sur le dollar pour Bitcoin étaient ternies et agissaient sur la nature inflationniste des monnaies de décret.

Répondant à un problème demandant à Powell des prévisions de fin d’année, le chef de l’exploitation de Kraken a déclaré: «Je suppose que j’ai dit que Bitcoin va dans le temps et que c’est raisonnablement épuisant à comprendre car je le mesure en termes de dollars.»

Proposant diverses mesures pour évaluer Bitcoin, Powell a spéculé que la valeur de Bitcoin pourrait passer de son « prix » actuel ou d’un BTC par Tesla Model trois à « un Bitcoin par Lambo » d’ici le haut de l’année, et à « un Bitcoin par Bugatti » d’ici 2023. Powell a ajouté:

«Pour la communauté crypto, je pense que ces types d’actifs sont plus faciles à vivre avec Bitcoin, car vous ne vous appréhendez jamais où va le dollar. Il pourrait bien y avoir dix fois plus de dollars américains dans un an, il est donc extrêmement épuisant de vivre Bitcoin contre le dollar.

Alors que Bitcoin a dépensé beaucoup de 2019 et aussi la moitié du mercantilisme 2020 pour la valeur d’une Honda Civic 2010 d’occasion, un Bitcoin aurait peut-être acheté une Greenhorn Civic une fois que la valeur a atteint de nouveaux sommets incomparables en haut de l’année.

Interrogé sur Ethereum, Powell a souligné l’importance du secteur en plein essor des jetons non fongibles, déclarant: «Toute l’activité NFT stimule absolument l’utilisation d’Ethereum.»

Powell a également souligné l’incertitude entourant une fois la révision Eth2 terminée et a noté que les dépôts dans le contrat de jalonnement d’Ethereum retirent actuellement Ether de l’offre.

Au sujet des altcoins, Powell a souligné l’excitation entourant Polkadot, faisant allusion aux perceptions que le réseau pourrait comprendre «le prochain Ethereum» en raison de problèmes de mise à l’échelle et de frais.

«Il y a des tonnes de pièces différentes qui sont lancées en prime sur ce réseau, et je suppose que vous verrez des tonnes de choses qui étaient sur Ethereum être transférées à Polkadot», a-t-il déclaré, notant les «frais de négociation inférieurs» liés à À pois.

Polkadot cherche à fournir une vitesse et une puissance plus grandes que les différents réseaux cryptographiques en traitant les transactions en utilisant une conception «parachain» partout où plusieurs chaînes fragmentées fonctionnent en parallèle. alors que la parachain doit néanmoins être lancée sur le réseau principal de Polkadot, le réseau Acala de l’écosystème, est devenu le principal projet de sécurisation d’un emplacement de parachain sur le réseau de test Polka Dots Rococo la semaine dernière.

Bien que le sharding soit sur la feuille de route d’Eth2, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a révélé plus tôt ce mois-ci que ses développeurs accordent actuellement la priorité à la fusion de chaînes entre Ethereum et Eth2. Buterin a également exprimé sa confiance dans le fait que les roll ups de couche deux peuvent faire évoluer le réseau suffisamment à court terme, alors que le sharding n’est pas une priorité du processus biologique. Le réseau principal des rollups d’Optimism a depuis été retardé jusqu’en juillet.

