Un BTC vaudra une Lambo en 2022 et une Bugatti en 2023: PDG de Kraken

Apparaissant sur Bloomberg, le PDG de Kraken, Jesse Powell, a expliqué pourquoi il pensait que les prévisions de prix à long terme basées sur le dollar pour Bitcoin étaient erronées, soulignant la nature inflationniste des monnaies fiduciaires.

Répondant à une question demandant à Powell des prévisions de prix de fin d’année, le PDG de Kraken a déclaré: «Je pense que j’ai dit que Bitcoin allait à l’infini et c’est un peu difficile à comprendre car je le mesure en termes de dollars.»

Proposant des mesures alternatives pour évaluer Bitcoin, Powell a spéculé que la valeur de Bitcoin pourrait passer de son « prix » actuel ou d’un BTC par Tesla Model 3 à « un Bitcoin par Lambo » d’ici la fin de l’année, et à « un Bitcoin par Bugatti » d’ici 2023. Powell a ajouté:

« Pour la communauté crypto, je pense que ces types d’actifs sont plus faciles à mesurer par rapport au Bitcoin car on ne sait jamais où va se trouver le dollar. Il pourrait y avoir 10 fois plus de dollars américains dans un an, donc c’est vraiment difficile. pour mesurer Bitcoin par rapport au dollar. »