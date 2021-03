Un bug a acquis l’ADN d’une plante toxique, et maintenant il est en train de sévir – .

Au cours de la pandémie, le nouveau coronavirus s’est transformé en de nouvelles variantes qui ont présenté des changements génétiques capables de modifier son comportement. Qu’il s’agisse d’un organisme unicellulaire ou d’un être multicellulaire, toute créature vivante peut subir des mutations qui lui permettront de mieux s’adapter à son environnement.

Mais les chercheurs viennent d’observer un phénomène rare. Un insecte connu sous le nom d’aleurode a reçu un gène d’une plante, et cet afflux d’ADN l’a complètement changé de la manière la plus inattendue. Le virus a causé des dégâts massifs aux cultures de tomates, de pommes de terre et de tabac, car le nouveau gène lui a permis d’échapper aux protections que les plantes développent contre ces ravageurs. Les humains devront désormais modifier le code génétique des plantes affectées pour réactiver la protection.

« Pour autant que nous le sachions, le nôtre est le premier exemple de transfert horizontal d’un gène fonctionnel d’une plante à un animal », a déclaré Ted Turlings à Inverse à propos de la nouvelle étude publiée dans le magazine Cell détaillant le changement génétique surprenant.

Professeur d’écologie chimique à l’Université de Neuchâtel et co-auteur de la recherche, Turlings a expliqué que le transfert horizontal de gènes se produit lorsqu’une espèce obtient le code génétique d’une autre espèce et incorpore ensuite ces gènes dans son ADN. Les gènes sont généralement transmis verticalement, des parents à la progéniture, et n’impliquent pas de croisement inter-espèces. Le changement de gène horizontal est commun entre les bactéries mais très rare entre les organismes multicellulaires.

Les chercheurs ont découvert que l’aleurode (B.tabachi) avait obtenu un gène baptisé BtPMaT1, qui lui donnait une protection contre les toxines présentes sur les plantes – des toxines qui devraient les protéger des insectes comme l’aleurode. Les chercheurs ont nourri les aleurodes avec un régime contenant les glycosides phénoliques toxiques, avec un groupe témoin recevant une solution sans la toxine. C’est ainsi qu’ils ont prouvé que le bogue avait reçu le gène d’une plante et l’a ensuite incorporé dans son ADN.

L’aleurode devrait ingérer ces glycosides phénoliques lorsqu’elle se nourrit du plant de tomate et cela le tuerait généralement. Mais le gène BtPMaT1 neutralise ces toxines, de sorte que l’aleurode peut continuer à détruire les cultures sans être dérangée. Essentiellement, la mouche blanche a incorporé le mécanisme de défense de la plante dans son propre génome pour battre la plante.

Les chercheurs ont déclaré que la capacité du bogue à évoluer et à se protéger contre les menaces est conforme à la fable du philosophe chinois Han Fei du troisième siècle «attaquez votre bouclier avec votre lance». « Semblable à l’essentiel de ceci [Fei’s] histoire, nous révélons ici que les aleurodes ont adopté la stratégie de combat de leur adversaire pour y résister », ont écrit les chercheurs.

Les chercheurs n’ont aucune idée de la façon dont le bogue a obtenu le gène de la plante, mais ils soupçonnent qu’un virus ancien aurait pu être impliqué. C’est «un événement extrêmement rare», selon Turlings. Libres de se nourrir de cultures, les aleurodes peuvent devenir assez dangereuses. Ils sécrètent une substance collante appelée miellat et transmettent d’autres virus aux plantes. Cela peut entraîner des milliards de dollars de dommages aux cultures, rapporte Inverse.

Les chercheurs ont trouvé un moyen de tuer les aleurodes. Ils ont développé un mécanisme de suppression du gène BtPMaT1 en modifiant les plants de tomates avec un ARN double brin unique. Les insectes ingéreront l’ARN, qui interagira avec le gène, inhibant ses effets. Les glucosides phénoliques redeviennent toxiques et les aleurodes meurent.

Les scientifiques disent que des tests supplémentaires sont nécessaires avant que cette méthode de lutte antiparasitaire puisse être appliquée aux cultures, mais ils disent que la méthode ARN n’a pas blessé d’autres insectes, seulement les aleurodes.

