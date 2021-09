Un bug dans l’application horloge de Google lui aurait coûté le boulot | La technologie

in

La montre de Google semble avoir joué un tour à une personne. Et, est-ce qu’un utilisateur a laissé une évaluation dans le Play Store où il expose qu’il aurait perdu son emploi à cause de cette application.

La technologie est, en principe, pour nous rendre la vie beaucoup plus facile. Tout le monde convient que lorsque nous utilisons des applications, des appareils ou des systèmes, nous le faisons pour gagner du temps et utiliser nos capacités le moins possible.

Mais, Que se passe-t-il lorsque la technologie échoue ? La réponse à grande échelle pourrait être quelque chose de désastreux et que nous n’avons pas encore souffert, mais à petite échelle, nous trouvons un exemple des plus uniques.

Un utilisateur d’Android a laissé un commentaire sur l’App Store de Google dans lequel déclare que vous avez perdu votre emploi parce que l’alarme ne s’est pas déclenchée pendant deux jours consécutifs. En n’entendant pas l’alarme, il a raté deux cours qu’il devait enseigner et le résultat est qu’il a été congédié.

Ce commentaire pourrait être considéré comme une blague, mais si nous visitons le magasin d’applications Google et, juste à côté de l’horloge, nous trouvons des plaintes sans fin de la part de nombreux utilisateurs sur le fonctionnement de l’horloge Google.

Les plaintes ont commencé à prendre beaucoup plus d’importance et remontent au mois de juin de cette année, les plus récentes étant celles du 25 août de cette année.. Bien sûr, il n’y a pas que des plaintes dans la boutique d’applications Google.

Le subreddit officiel des terminaux Google Pixel a également été rempli de plaintes concernant ce qui se passe avec l’horloge. De nombreux utilisateurs expliquent que cela se produit à la fois dans leurs terminaux et dans ceux de leurs partenaires, assurant qu’il ne s’agit pas de cas isolés.

La situation est complètement étrange, mais Google ne l’a pas encore commentée. S’il ne s’agissait que de quelques plaintes, cela n’aurait pas beaucoup de sens de jeter un œil à ce qui se passe, mais compte tenu de l’avalanche d’utilisateurs, il est fort probable que ceux de Mountain View enquêtent déjà sur toute cette situation.