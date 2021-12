Un bug d’Apex Legends empêche les joueurs d’utiliser les récompenses d’événement

Certains joueurs entrant dans l’événement de collection Raiders d’Apex Legends ont signalé qu’ils ne pouvaient pas progresser au-delà d’un certain point dans la piste des prix. Maintenant, Respawn a officiellement reconnu le bogue, promettant qu’un correctif est en cours et demandant aux joueurs concernés de continuer à jouer normalement jusqu’à ce que le correctif soit mis en ligne.

Selon des articles sur le subreddit Apex, le bogue semble être apparu pour la première fois il y a environ 5 jours, ce qui coïncide probablement avec une mise à jour mineure qui comprenait des correctifs pour le déverrouillage de l’héritage de Wattson, entre autres.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Apex Legends : Bande-annonce de l’événement Raiders Collection

Les joueurs ont signalé être bloqués à différents niveaux de points dans la piste des prix, les récompenses qui auraient dû être débloquées n’étant pas ajoutées à leurs inventaires. Comme l’a souligné un joueur sur un fil de support Apex, entrer dans le badge de l’événement pour l’événement Raiders affichera le nombre correct de points suivis, alors que ces changements ne sont tout simplement pas reflétés dans le suivi des prix.

Nous sommes au courant d’un bug empêchant les joueurs de @playapex d’échanger des objets dans le Raider’s Prize Tracker. Alors que nous travaillons actuellement sur un correctif, votre progression est toujours suivie et les objets que vous avez gagnés seront récompensés. – Respawn (@Respawn) 15 décembre 2021

Le tweet de Respawn sur le problème a demandé aux joueurs de continuer l’événement comme d’habitude, promettant que toutes les récompenses gagnées pourront être échangées une fois le bug identifié et corrigé. Il n’y a actuellement aucun délai pour le déploiement du correctif.

Malgré quelques problèmes avec les serveurs et quelques correctifs litigieux plus tôt dans l’année, Apex Legends a connu une solide année 2021. GameSpot l’a choisi comme l’un des meilleurs jeux de service en direct de l’année, citant son nouveau mode Arenas, et comment il a étendu le les traditions du monde au-delà du jeu lui-même.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.