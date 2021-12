Un bug de Google Pixel 6 empêche les audiophiles d’utiliser un DAC externe pour écouter de la musique

(Ne) laisse pas la musique jouer

Les applications de streaming musical comme TIDAL, Amazon Music et Apple Music offrent un streaming audio haute résolution en qualité sans perte. Cependant, pour vraiment profiter de la sortie sonore supérieure, vous devrez utiliser un DAC externe et une paire d’écouteurs haut de gamme avec votre smartphone. Malheureusement, un bug empêche les propriétaires de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro de profiter de la musique avec leur DAC externe.

Une poignée d’utilisateurs de Pixel 6 signalent qu’en raison d’un bogue sous-jacent, la connexion de DAC Hi-Fi externes via USB-C entraîne le blocage d’applications musicales telles que PowerAMP, FiiO Music et d’autres sans aucune sortie sonore provenant des écouteurs connectés. Certaines applications qui ne plantent pas finissent par jouer un son strident. Le problème a été signalé pour la première fois lorsque les téléphones Pixel sont arrivés entre les mains des clients. De nombreux utilisateurs espéraient que Google résoudrait le problème avec la mise à jour de sécurité de décembre, mais le problème persiste.

Certains DAC semblent fonctionner, mais la musique est traitée par logiciel. Cela signifie qu’ils ne contournent pas le traitement du son d’Android et sont sous-échantillonnés, de sorte que l’avantage de lire de la musique en qualité sans perte est perdu. Le problème a déjà été publié sur Google Issue Tracker ; Cependant, la société ne l’a pas encore reconnu.

Un DAC externe est nécessaire pour lire de la musique en qualité sans perte sur la plupart des smartphones Android modernes, car leur DAC intégré n’est pas assez puissant. Le DAC contourne également la pile audio d’Android qui est limitée à des taux d’échantillonnage de 24/48 kHz. À titre de comparaison, les fichiers audio Hi-Res ont un taux d’échantillonnage de 192 kHz.

Certes, le problème n’affectera qu’un nombre limité d’utilisateurs de Pixel 6, car les DAC externes ne sont pas exactement un accessoire de smartphone populaire. Cela explique peut-être aussi pourquoi Google n’a pas encore résolu le problème alors qu’il a été signalé pour la première fois il y a plus d’un mois.

Les DAC externes qui ne fonctionnent pas n’est qu’un des nombreux problèmes qui affligent les nouveaux téléphones Pixel de Google. Malgré le correctif de sécurité de décembre corrigeant de nombreux bogues, d’autres problèmes plus importants subsistent, notamment une mauvaise connectivité au réseau mobile.

