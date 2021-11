Un bug d’OxygenOS 11 sur OnePlus 6/6T rend WhatsApp inutilisable

La version stable d’OxygenOS 11 basée sur Android 11 a été lancée il y a près d’un an et a fait son chemin vers les meilleurs téléphones OnePlus, y compris les OnePlus 8, OnePlus 7 et la série Nord. OnePlus a également annoncé qu’il déploierait la mise à jour sur les OnePlus 6 et 6T, faisant d’Android 11 la troisième mise à jour de la plate-forme pour ces téléphones.

Cela a pris beaucoup de temps car OnePlus a dû résoudre une litanie de problèmes, mais la version stable d’OxygenOS 11 fait maintenant son chemin vers les OnePlus 6 et 6T. Bien que ce soit une bonne nouvelle, la version a un bogue particulier qui rend WhatsApp inutilisable. Après être passé à OxygenOS 11 sur le OnePlus 6T, un membre de la famille n’a pu télécharger aucun média à partir de WhatsApp – y compris des photos et des vidéos plus anciennes déjà stockées sur le téléphone – je leur ai donc demandé de sauvegarder sur Google Drive, de désinstaller l’application, et recommencer.

Mais ce n’était pas possible ; lorsqu’ils ont essayé de sauvegarder l’historique des discussions sur Drive, cela a échoué. J’ai donc suggéré qu’ils réinitialisent quand même et utilisent la dernière sauvegarde locale d’il y a trois jours. Cela n’a pas résolu le problème, car ils sont incapables de télécharger des médias même après avoir commencé à partir de zéro. Il s’avère qu’il s’agit d’un problème connu dans OxygenOS 11 sur les OnePlus 6 et 6T, et sur la base de plusieurs discussions de forums, le problème a commencé il y a quelques semaines alors que de plus en plus d’appareils sont passés au canal stable d’OxygenOS 11.

Le fait qu’une fonctionnalité de base de WhatsApp ait été interrompue sur ces appareils depuis si longtemps est incrédule, et OnePlus doit résoudre ce problème. Il n’y a pas de calendrier pour un correctif pour le moment, mais j’ai contacté OnePlus et je mettrai à jour le message une fois que j’en saurai plus.

