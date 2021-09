Un bug du DRS menace la pole position de Max Verstappen au Grand Prix des Pays-Bas

in

Christian Horner a confirmé que la pole position de Max Verstappen pour le Grand Prix des Pays-Bas était si proche uniquement à cause d’un problème de DRS.

Le pilote Red Bull, rugi par une grande foule de fans à domicile vêtus d’orange, s’est accroché à la première place pour la première course de F1 à Zandvoort pendant 36 ans sous une forte attaque tardive de Lewis Hamilton.

En fin de compte, il n’y avait que 0,038 seconde entre les deux rivaux du Championnat du Monde, même si Verstappen avait semblé bien en tête tout au long des qualifications.

Mais le directeur de l’équipe Red Bull a révélé qu’un problème avec le DRS avait coûté au RB16B du temps qui aurait pu s’avérer très coûteux dans la quête pour démarrer en tête de la grille.

“Nous avons vu qu’il avait perdu beaucoup de vitesse en ligne droite juste dans la dernière ligne droite et il semble que le DRS ne s’est pas ouvert correctement”, a déclaré Horner à Sky F1.

« Il a probablement donné un dixième, un dixième et demi [of a second]. Mais une performance incroyable de sa part sous une pression énorme, donc vraiment content de ça. »

L’ascension de Verstappen pour devenir l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 a été l’une des forces motrices de la restauration du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier, et la grande majorité des 70 000 fans autorisés à entrer à Zandvoort le jour de la course le soutiendront.

Horner est impressionné par la façon dont le joueur de 23 ans a fait face à la pression sur ses épaules, en particulier au milieu d’une bataille pour le titre face à face avec un rival beaucoup plus expérimenté à Hamilton.

“C’est remarquable, c’est presque comme si tout cela ne se passait pas parce qu’il ne semble pas le sentir”, a ajouté Horner.

« Il regardait la course du DTM avant les qualifications, il est très détendu, il la traite juste comme un week-end de course normal. De l’autre côté de la clôture ça va bananes !

«Mais quelle atmosphère incroyable et à coup sûr, chaque pilote se nourrit d’une foule à domicile.

« Nous l’avons vu mûrir au fil des ans et vous oubliez à quel point il est encore jeune, mais il a maintenant beaucoup d’expérience en course derrière lui et je pense que la façon dont il gère la pression a été exceptionnelle ces dernières années.

« Il a fait un excellent travail, il est au meilleur endroit pour commencer la course de demain, c’est une course difficile à doubler, donc la première partie du travail est terminée.