Un bug empêche certaines animations d’applications tierces de ne pas utiliser les 120 Hz de l’iPhone 13 Pro | La technologie

Il est probable que certaines applications tierces ne profitent pas pleinement de l’écran Promotion de l’iPhone 13 Pro à cause d’une faille qu’Apple a reconnue, et qu’elle résoudra très prochainement avec une mise à jour logicielle.

Il y a quelques jours, Apple a présenté sa nouvelle gamme d’appareils iPhone 13, et l’une des caractéristiques clés de sa commercialisation est l’inclusion d’une fonctionnalité dans l’iPhone 13 Pro avec écrans de promotion capables d’adapter des taux de rafraîchissement variables élevés atteignant un maximum de 120 Hz.

Mais comme le rapporte 9to5mac, certaines animations d’applications tierces ne fonctionnent aujourd’hui qu’à 60 Hz, et bien que différentes circonstances aient été prises en compte pour cela, Apple a confirmé qu’il s’agit d’une erreur qui sera bientôt résolue.

Et c’est qu’après les premiers tests initiaux d’iOS 15, ils ont constaté que de nombreuses applications tierces ne pouvaient pas dépasser le taux de rafraîchissement standard de 60 Hz de l’écran Promotion de l’iPhone 13 Pro, et bien qu’il ait déjà été dit que cela pourrait être limitée, elle ne l’est pas et c’est tout simplement un échec. Cela n’arrive pas avec les propres applications d’Apple.

Apple a indiqué que les développeurs doivent mettre à jour leurs applications afin de pouvoir utiliser ce taux de rafraîchissement élevé en corrigeant une entrée dans la plist de l’application concernée. Mais d’un autre côté, Apple ajoute que les animations créées par la technologie Animation principale ont été affectés par un problème qui sera résolu dans une future mise à jour logicielle.

Les utilisateurs qui ont acheté la version pro de l’iPhone 13 pour tirer le meilleur parti de leur écran de promotion risquent d’être déçus les premiers jours ou semaines. Et c’est que ces écrans à taux de rafraîchissement élevé offrent une multitude d’avantages tels que des animations et un défilement plus fluide.

La bonne chose à propos de cette technologie est que la promotion améliore automatiquement les animations sans que les développeurs aient à écrire de code personnalisé.