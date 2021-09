Un bug frustrant d’iOS 15 fait planter l’une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone

Chaque année, Apple publie une nouvelle version de son système d’exploitation mobile avec un tas de changements passionnants. Cette année, iOS 15 a introduit SharePlay pour FaceTime, des notifications actualisées, des applications Cartes et Météo améliorées et Focus. Ce sont tous des ajouts bienvenus à l’écosystème iPhone, mais la mise à jour semble avoir ajouté autant de bugs que de nouvelles fonctionnalités. Nous en avons déjà couvert plusieurs, mais les hits continuent à arriver. Maintenant, les propriétaires d’iPhone 13 sur iOS 15 ont trouvé un bug CarPlay exaspérant.

Comme repéré par MacRumors, des dizaines de propriétaires d’iPhone 13 sur les forums d’assistance d’Apple signalent chacun le même problème CarPlay. Lorsque ceux qui ont un iPhone 13 sous iOS 15 essaient de lire de la musique avec CarPlay, l’application se bloque. Ce problème ne semble pas affecter les anciens modèles d’iPhone. Les seules personnes qui signalent ce bogue iOS 15 tentent d’utiliser CarPlay avec un iPhone 13.

Voici un propriétaire d’iPhone 13 Pro décrivant le problème en détail sur les forums d’assistance d’Apple :

J’ai un iPhone 13 Pro exécutant la dernière version d’iOS 15. J’ai un RAV4 2019 qui exécute CarPlay en branchant mon téléphone sur le port USB. Lorsque je branche mon téléphone dans ma voiture, CarPlay démarre normalement. Toutes les fonctionnalités de CarPlay fonctionnent normalement, à l’exception de deux choses. Premièrement : lorsque vous essayez de lire de la musique via Apple Music, CarPlay se bloque et CarPlay redémarre. Deuxièmement : lors d’un appel téléphonique, l’appel fonctionnera normalement jusqu’à ce que je termine l’appel. Lorsque je mets fin à l’appel, CarPlay plante et CarPlay redémarre.