Un bug permet aux utilisateurs de caméras Eufy de voir ce que les caméras des autres utilisateurs enregistrent | La technologie

Eufy est une société de sécurité qui vend des dizaines de caméras et de systèmes de surveillance, également en Espagne. Ils n’ont pas eu une bonne journée aujourd’hui …

Le marketing, les raisons égoïstes des sociétés Internet ou même notre style de vie peuvent nous dire une chose. Mais la réalité, la logique la plus élémentaire, nous dit que une caméra de sécurité privée et une connexion en ligne sont incompatibles, du point de vue de la vie privée.

Et pourtant, toutes les caméras et webcams se connectent à Internet pour pouvoir les voir depuis le mobile. Parce que sinon, ils sont inutiles.

Eufy est un fabricant de webcams et de caméras de sécurité qui affirme que toutes les vidéos et photos qu’ils enregistrent sont stockées localement dans la mémoire de la caméra, et non téléchargées sur le cloud. C’est très bien mais … à quoi sert-il si un jour un utilisateur peut se connecter à votre caméra et voir ce qu’il voit, et même le manipuler pour changer l’orientation?

C’est ce qui s’est passé ce matin. Certains utilisateurs de reddit ont commencé à publier que lorsqu’ils se sont connectés à leur appareil photo Eufy depuis un mobile, au lieu de voir leur caméra, ils ont vu la caméra d’un autre utilisateur, et ils pourraient le gérer comme le leur. Orientez-le, zoomez… Beaucoup de ces caméras sont utilisées à l’intérieur des maisons ou des entreprises.

Après une heure d’incertitude, Eufy a reconnu l’incident, mais la seule information qu’il a donnée est qu’il s’agit d’un “bug de serveur”, qui est actif depuis presque deux heures. Dans ce temps, N’importe quel étranger aurait pu accéder à votre caméra de sécurité et la voir à travers, sans avoir besoin de la pirater.

Eufy a assuré sur Twitter que le bug n’avait affecté que les caméras, pas les kits de sécurité, les babyphones ou autres appareils qu’il vend. Et seulement à un petit pourcentage d’utilisateurs. Également uniquement pour les utilisateurs des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, de Cuba, du Mexique, du Brésil et d’Argentine. Il n’a pas affecté les utilisateurs européens. Les appareils photo Eufy sont vendus sur Amazon Espagne.

Un bug logiciel s’est produit lors de la dernière mise à jour de notre serveur à 4 h 50 HNE aujourd’hui. Notre équipe d’ingénierie a reconnu ce problème vers 5 h 30 HNE et l’a rapidement résolu à 6 h 30 HNE. Nous recommandons à tous les utilisateurs: – Eufy (@EufyOfficial) 17 mai 2021

Eufy conseille de débrancher l’appareil photo de la prise et de le rebrancher. Déconnectez-vous ensuite de l’application et reconnectez-vous.

Ce n’est pas seulement ce qui s’est passé, cela a affecté plus ou moins d’utilisateurs, mais l’incertitude qu’elle génère chez les utilisateurs. Qui leur assure que ce bug, ou un autre, ne pourrait plus se reproduire? Comment vivez-vous avec l’incertitude que quelqu’un puisse vous regarder de l’autre côté de la caméra?

Aujourd’hui est arrivé avec les caméras Eufy, mais un autre jour pourrait être avec la webcam au travail ou les haut-parleurs intelligents.

Confidentialité et style de vie. Ils semblent condamnés à être incompatibles …