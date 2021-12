Un bus de l’Université Temple s’écrase au milieu des coups de feu alors que la criminalité sévit près du campus

Une navette de l’Université Temple aurait été impliquée dans un accident vendredi sur la 12e rue près des rues Dauphin et Nevada à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Le chauffeur de la navette a entendu parler d’une série de coups de feu qui l’ont fait sursauter, a déclaré l’inspecteur de police de Philadelphie DF Pace à 6abc Action News. Le bus transporte les étudiants du campus jusqu’à leur domicile et est appelé « VOL. »

Philadelphie, USA – 4 mai 2015 : Temple University building à Philadelphie, Pennsylvanie, USA. (iStock)

« Il a arrêté son bus, et à ce moment-là, un véhicule de couleur sombre est venu du Nevada sur le 12 et a heurté la navette de l’Université Temple causant des dommages mineurs à l’avant », a décrit Pace.

La police a déclaré que l’homme qui conduisait la voiture est sorti et a tiré vers le sud sur la 12e rue en direction d’hommes à proximité de la rue Colona. On ne sait pas sur qui la personne tirait, mais il ne semble pas que ce soit le conducteur du bus.

Le véhicule Mini Cooper a été observé par les caméras du service de police de Philadelphie faisant le tour du pâté de maisons plusieurs fois avant la fusillade. Le chauffeur de l’autobus n’a pas été blessé et il n’y avait aucun passager à bord du « VOL » à ce moment-là.

La police de Philadelphie et du Temple ont répondu au signalement de coups de feu vers 22h15.

Temple University et les quartiers environnants sont à cran après une récente vague de crimes dans la région. Samuel Collington, un étudiant de 21 ans à l’Université Temple, a été abattu lors d’une tentative de vol près du campus à la fin du mois dernier. Un suspect de 17 ans s’est rendu aux autorités quelques jours plus tard.

Sam Collington à l’extérieur de l’Université Temple. (Document familial)

Depuis la semaine dernière, le département de police de Philadelphie a signalé 521 homicides jusqu’à présent en 2021 – une augmentation de 13% par rapport à 2020, et le plus grand nombre de meurtres de la ville depuis au moins 2007. Les incidents de tir ont augmenté de 4,4%, et le nombre de tirs victimes a augmenté d’environ 3 % au cours de la dernière année.

Latif Williams, à gauche, a été recherché pour meurtre dans la mort de Samuel Collington, à droite. (Service de police de Philadelphie/Document familial)

Le taux total d’infractions violentes dans la ville est cependant en baisse d’environ 3 % d’une année sur l’autre, les vols à main armée – qui ont augmenté de 27 % depuis 2020 – étant le seul autre crime violent en plus des homicides qui a augmenté en 2021. Les viols, les vols à main armée et les voies de fait graves ont diminué depuis l’année dernière. Les crimes contre les biens ont augmenté de 5 % en glissement annuel.

Un porte-parole de la police de Philadelphie a fourni ce message du président du temple Jason Wingard par courrier électronique, qui décrit les efforts actuels consacrés à l’augmentation de la sécurité.

Fox News a contacté l’Université Temple au sujet de cet incident mais n’a pas eu de réponse immédiatement.