« Un buste » – Liverpool a expliqué pourquoi ils devaient abandonner le plan de transfert de l’attaquant

La légende de Liverpool, Steve Nicol, a mis en garde son ancienne équipe contre la signature d’un attaquant français après avoir remis en question son désir et son engagement.

Liverpool possède l’un des attaquants les plus redoutables du football mondial. Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino restent au sommet de leur art. L’arrivée de Diogo Jota des Wolves la saison dernière a ensuite donné à Jurgen Klopp une quatrième option de haute qualité.

Divock Origi et Takumi Minamino fournissent une profondeur adéquate en dessous de ce quatuor, bien que cela n’empêche pas les Reds d’être liés à Barcelone. Ousmane Dembélé.

En juillet de l’année prochaine, Salah, Mane et Firmino seront chacun du mauvais côté des 30. Bien qu’ils restent des artistes de niveau élite, le moment viendra finalement où Liverpool commencera à prendre une nouvelle direction.

Dembele, 24 ans, serait sur le radar du club et Le média espagnol Mundo Deportivo a affirmé qu’il avait subi un « lavage de cerveau » pour partir par son agent. Le Français est dans la dernière année de son contrat au Camp Nou et serait donc disponible gratuitement l’été prochain s’il refusait de signer de nouvelles conditions.

Dembele a lutté contre les blessures ces dernières saisons. Néanmoins, ses talents sont incontestables et s’il quitte Barcelone, les clubs ne manqueront pas de s’efforcer de le signer.

Cependant, la légende des Reds Nicol a exhorté Liverpool à rester à l’écart, affirmant que Dembele serait un « buste ». Son raisonnement découle des doutes qu’il a sur l’éthique de travail de l’attaquant – quelque chose que Klopp ne tolérerait pas.

« A sa journée ? De quels jours parle-t-on ici ? Je ne me souviens pas d’un jour. C’est un buste », a déclaré Nicol (via le Liverpool Echo).

« À mon avis, il n’a absolument rien fait depuis qu’il est allé à Barcelone.

«Alors pourquoi donneriez-vous à ce gars un contrat d’une valeur de plusieurs millions alors que vous pourriez le donner à quelqu’un d’autre qui a l’air d’être un meilleur professionnel et qui s’en soucie réellement.

« Parce que l’impression que j’ai, c’est qu’il n’est pas un grand professionnel et qu’il n’a pas vraiment l’air de s’en soucier. »

Oxlade-Chamberlain envoie un message de temps de jeu à Klopp

Pendant ce temps, le milieu de terrain de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain a insisté sur le fait qu’il avait besoin d’une série de matchs cohérente pour faire ressortir ses meilleures performances.

Des sorts persistants sur la table de traitement ont empêché le joueur de 28 ans d’atteindre son plein potentiel à Anfield.

Cette saison, cependant, Oxlade-Chamberlain a connu une série de matchs plus cohérente. Après n’avoir joué que 184 minutes lors de cinq des 10 premiers matches, l’Anglais a disputé les sept derniers, totalisant 320 minutes. Oxlade-Chamberlain a maintenant insisté sur le fait qu’une telle série de minutes est cruciale pour sa forme.

« Un joueur comme moi qui fait parfois des choses risquées comme courir avec le ballon et conduire avec le ballon, le rythme aide ça », a-t-il déclaré au Daily Mirror.

« Le rythme aide tous les joueurs, mais surtout pour moi la façon dont je joue. Avec le temps de jeu et plus de jeux, tout devient un peu plus naturel et je n’ai plus à penser à ces choses-là. Ça s’améliore [for me], mais visiblement à la minute nous avons quelques blessures au milieu de terrain. Espérons que nous aurons bientôt tout le monde de retour et que la compétition commence.

« Tant que je peux être absolument prêt et être capable de bien performer en cas de besoin, je dois m’assurer que je le fais. Les jeux m’aident et je me sentais mieux, mais je peux certainement m’améliorer encore plus à coup sûr.

