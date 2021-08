Un but d’Alvarado donne à Monterrey un match nul chez le champion Cruz Azul

19/08/2021 à 6h07 CEST

Le footballeur de 21 ans José Alvarado a marqué un but à la 91e minute et a sauvé ce mercredi pour le Monterrey de l’entraîneur Javier Aguirre a Match nul 1-1 au domicile du champion Cruz Azul dans l’ouverture du football mexicain. Dans le prolongement de la cinquième journée, l’Uruguayen Jonathan Rodríguez s’est qualifié pour ‘La Machine’ avec un penalty transformé à la 67e minute et Alvarado a inscrit le score final plus tard. l’uruguayen Ignacio Rivero, des célestes, a été expulsé en 86. Le résultat a promu Monterrey à la troisième place du classement et Cruz Azul a grimpé à la cinquième place.

Les deux équipes sont sorties dans les 20 premières minutes de la première mi-temps à la recherche du cadre rival, avec un tir de Jonathan Rodríguez qui a été sauvé par le gardien argentin Esteban Andrada à la 12e comme le jeu le plus dangereux. Après cela, le jeu est tombé en intensité, avec des équipes avec une position conservatrice dans laquelle elles ont donné la priorité à ne pas commettre d’erreurs au lieu d’aller aux avant-postes.

La seconde mi-temps a maintenu le rythme de la première, avec des équipes passives et un jeu verrouillé au milieu de terrain. En l’absence d’actions offensives, Aguirre a ordonné l’entrée du Costaricain Joel Campbell, du Colombien Duván Vergara et de José Alvarado. Cependant, Cruz Azul a frappé le premier en 67 quand Giménez a causé un penalty après avoir reçu une faute d’Andrada. Jonathan Rodriguez Il a frappé le tir de 11 pas en trompant le gardien de but et en faisant 1-0 à son poteau gauche.

Les Rayados ont appuyé dans les 10 dernières minutes du match, mais le gardien Andrés Gudiño a sauvé Cruz Azul en repoussant les tirs des Argentins Rogelio Funes Mori et Jesús Gallardo. La poussée de Monterrey a porté ses fruits en 90 + 1 lorsque le Costaricain Joel Campbell a effectué un coup dans la zone de la droite qui Alvarado Il s’est dirigé vers 1-1.

Dans les actions de la cinquième journée, Santos Laguna et Atlas ont fait match nul 1-1. L’Equatorien Félix Torres a marqué pour les Laguneros et le Colombien Julián Quiñones l’a fait pour les Rojinegros. La cinquième journée se terminera plus tard avec la visite du leader américain de l’entraîneur argentin Santiago Solari au Juárez FC et celle de León à Chivas de Guadalajara. Les affrontements ont commencé mardi avec le nul 2-2 entre Toluca et Mazatlán FC, les victoires 3-0 des Tigres UANL sur Querétaro et Necaxa contre les Pumas UNAM, en plus du nul 1-1 dans le duel Tijuana-Puebla.