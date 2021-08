Un butin qui a le goût de petit

08/10/2021 à 09:44 CEST

Joël Gadéa

L’Espagne a clôturé sa participation aux Jeux de Tokyo au goût aigre-doux. D’une part, l’expédition espagnole est revenue avec la tranquillité de savoir que il y a du talent à revendre aux JO d’état, mais avec le sentiment de stagner, loin des puissances européennes qui imposent un rythme, pour l’instant, inatteignable. Sans surprise, l’Espagne a obtenu le même nombre de médailles, 17, qu’à Rio 2016 -bien qu’avec quatre médailles d’or de moins-, ce qui lui a permis d’occuper la 22e place du tableau des médailles olympiques.

UN RYTHME VERS LE BAS

Les chiffres sont maintenus, bien qu’en baisse et de multiples facteurs derrière eux indiquent que, sans une performance solide, le sport olympique espagnol diminuera ses bénéfices dans les cycles à venir. Le manque d’aide publique à la plupart des sports est le problème auquel les protagonistes font le plus souvent allusion. Rappelons que le succès de Barcelone’92 était la conséquence d’un plan qui finançait la préparation des athlètes olympiques – le plan ADO. L’augmentation de 23,5% de l’argent qui parvient aux fédérations en 2021 devrait déjà se concentrer sur le prochain cycle olympique, même si l’argent qui vient du plan ADO n’a cessé de diminuer depuis Pékin’08. Une autre piste à explorer est celle des nouveaux sports. Les kata en karaté ou en escalade en sont d’excellents exemples.

Tellement de Sandra Sánchez dans le rôle d’Alberto Ginés ils ont décroché une médaille d’or olympique à Tokyo, ces deux sports étant inclus pour la première fois. L’exploitation de nouvelles disciplines peut apporter à l’Espagne un profit sous forme de médailles, comme dans ces cas. L’athlétisme, de l’autre côté, est le joyau de la couronne des Jeux Olympiques et ressemble à un terrain avec des pousses vertes pour l’Espagne. Les représentations de Ana Peleteiro, Adrian Ben ou Mohamed Katir ils montrent l’amélioration de la Fédération d’Athlétisme, qui doit continuer à avancer dans Paris’24. Au-delà de ces enjeux, la stagnation de l’Espagne s’explique aussi par le blocage des équipes dans les phases finales.

Le football et le water-polo féminin sont deux exemples différents, mais au-delà, il existe d’innombrables disciplines dans lesquelles l’Espagne côtoie les plus forts mais ne parvient pas à se hisser au sommet. En basket-ball, par exemple, l’Espagne a été sans médaille pour la première fois lors des quatre derniers Jeux Olympiques. Le changement de génération dans cette discipline est évident, mais seulement un échantillon de plus du marasme des huitièmes de finale des équipes espagnoles.

Depuis Atlanta’96, aucune équipe espagnole n’a réussi à remporter une finale olympique. Ensuite, l’équipe masculine de water-polo, avec Estiarte à la barre, a finalement réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Depuis, trois finales de basket perdues, deux en football et deux autres en water-polo ont puni une délégation espagnole qui arrive le top mais ça reste avec le miel sur les lèvres. Enfin, le manque de quelques athlètes dans certains sports a plombé la délégation espagnole. Qui sait si avec Jon Rahm au golf, Carolina Marín au badminton ou Orlando Ortega au tartan de Tokyo, la place au tableau des médailles serait différente. Certains athlètes n’ont pas non plus eu de chance, comme Mireia Belmonte, arrivée après une mauvaise année, avec des blessures, ou Lydia Valentín, qui a changé de poids à la dernière minute. Ce n’est pas la cause principale, mais cela a aussi fini par influencer.

FÁTIMA GÁLVEZ-ALBERTO FERNÁNDEZ

La première médaille d’or pour l’Espagne à Tokyo. Le duo mixte est monté sur la plus haute marche du podium après la finale de la fosse en tir olympique. Les deux tireurs ont terminé avec 41 coups sûrs en 50 tirs, un devant Saint-Marin, leur rival. La tireuse de Cordoue a commencé par rater ses trois premiers tirs mais a réussi à se rattraper et à remporter l’or olympique avec Alberto Fernández, malgré le suspense tout au long de l’épreuve.

SANDRA SÁNCHEZ

La deuxième médaille d’or pour la délégation espagnole est venue en karaté. Sánchez a battu la Japonaise Kiyou Shimizu en finale de kata, une autre épreuve qui s’est ouverte à Tokyo et a réussi à confirmer son leadership mondial dans cette spécialité. Celle de Talavera de la Reina n’a pas manqué sa chance, à 39 ans, et a décroché l’or au Japon, le pays où le karaté a été inventé

ALBERTO GINÉS

La dernière médaille d’or est arrivée dans un autre sport qui a fait ses débuts à Tokyo : l’escalade. L’Estrémadure est resté froid dans la dernière épreuve de la finale d’escalade sportive, la difficulté, et a battu le Français Adam Ondra pour défaire cette modalité de la plus haute marche du podium. Ginés a gagné avec un total de 28 points, devant Coleman -30 points- et Schubert -35-.

Blanco et ses éloges pour les finalistes

Alexandre Blanc, président du Comité olympique espagnol (COE), a félicité lundi les membres de l’équipe olympique de football qui a remporté une médaille d’argent à Tokyo 2020, dans l’hommage rendu par la Fédération dans la ville du football à leur arrivée, et a assuré que “Jamais & rdquor; il y avait un groupe égal avec autant de joueurs de haut niveau.

“Nous ne sommes pas au courant de ce que nous avons fait & rdquor;, a commencé Alejandro Blanco dans son discours improvisé après avoir été invité par le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, avec qui il a échangé de nombreuses expressions d’affection lors de la cérémonie de réception pour les finalistes olympiens.