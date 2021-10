Un cadre de CoinPayments considère qu’il existe 8 crypto-monnaies qui augmenteront considérablement leur valeur, avant 2022

Actuellement, le prix du Bitcoin connaît son record historique pour la deuxième fois en cette année 2021. De plus, le marché des crypto-monnaies a une nouvelle fois fait preuve d’un grand optimisme de la part des analystes, qui prédisent de nouveaux prix maximums pour les principales crypto-monnaies du marché dans le prochain quelques mois.

Malgré le fait que le marché des crypto-monnaies soit à son apogée, indiquer lequel d’entre eux pourrait représenter un investissement rentable à court terme n’est pas si simple.

La forte volatilité du marché, avec d’énormes variations de prix positives et négatives, aliène les investisseurs les plus conservateurs. Cependant, le dirigeant de CoinPayments, Rubens Neistein, considère qu’il existe actuellement 8 crypto-monnaies qui ont une grande probabilité d’augmenter leur prix jusqu’à 50%, avant 2022.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin a été la première crypto-monnaie au monde. Lancé sur le marché en 2009 et est devenu le plus populaire. À l’heure actuelle, il continue de dominer les préférences d’investissement sur le marché des crypto-monnaies.

Même avec sa volatilité bien connue, comme la grande perte de sa valeur en septembre, ou la forte augmentation de son prix, atteignant un prix record de 66 000 dollars, récemment. Cette crypto-monnaie attire de plus en plus d’investisseurs institutionnels et de pays qui souhaitent l’adopter comme monnaie légale, comme cela s’est produit au Salvador.

Les projections les plus optimistes pour Bitcoin indiquent qu’il devrait dépasser la barre des 100 000 $ d’ici la fin de cette année.

Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin s’élève à 58 795,84 $, selon CoinMarketCap.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) n’a pas empêché la réaction du marché des crypto-monnaies à la crise économique mondiale, en raison de la pandémie de COVID-19. Mais avant son crash en septembre, la crypto-monnaie atteignait des sommets historiques, en grande partie en raison de la mise à jour de sa plate-forme.

L’attente à court terme est que la crypto-monnaie a dépassé son plus haut historique et se stabilise ensuite à 4 000 $.

Au moment de la rédaction, Ethereum se négocie à 3 985,86 $, selon CoinMarketCap.

Polkadot (POINT)

Entre mai et juillet, Polkadot a enregistré une forte baisse de son prix, après avoir battu son record historique de 49,80 $. Cependant, ce qui a été observé au cours des deux mois suivants indique une forte reprise, avec une croissance de 255% de sa valeur. Les données montrent une tendance à la hausse constante, ce qui met la crypto-monnaie en ligne de mire pour les investisseurs.

Au moment d’écrire ces lignes, Polkadot est coté à 40,89 $, selon CoinMarketCap.

Cardano (ADA)

Début septembre, Cardano, une crypto-monnaie lancée sur le marché en 2017, a atteint un prix maximum de 2,96 dollars. Il y a eu une légère baisse depuis, mais le prix est toujours bien au-dessus des 0,17 $ enregistrés en début d’année.

Au moment de la rédaction, Cardano est coté à 1,93 $, selon CoinMarketCap.

Pièce Binance (BNB)

Binance Coin s’est imposé comme une crypto-monnaie majeure sur le marché. Il peut être utilisé comme moyen de paiement et comme jeton utilitaire pour toutes les commissions sur la plateforme Binance. De plus, il s’agit du cryptoasset natif de la Binance Smart Chain (BSC), qui est actuellement la deuxième plus grande Blockchain du marché.

BNB a connu une forte croissance en début d’année. Cependant, il a fortement chuté entre mai et juillet, mais continue de se redresser et devrait terminer l’année en hausse.

Au moment de la rédaction, Binance Coin se négocie à 455,25 $, selon CoinMarketCap.

Uniswap (UNI)

UNI est le jeton de gouvernance de la bourse décentralisée du même nom Uniswap, qui a déjà terminé sa première année de fonctionnement. Cette crypto-monnaie valorisée à moins de 4$ en décembre 2020, a atteint un prix de 43,16$ début mai.

Cependant, la forte baisse qui a affecté le marché des crypto-monnaies entre mai et juillet a eu un impact sur son prix. Mais, l’actif est déjà en train de se redresser et son prix devrait augmenter d’ici la fin de l’année.

Au moment d’écrire ces lignes, Uniswap est coté à 24,44 $, selon CoinMarketCap.

PancakeSwap (GÂTEAU)

PancakeSwap est un autre jeton natif d’un échange décentralisé du même nom. Sa trajectoire suit la même tendance que son concurrent Uniswap. C’est-à-dire une forte hausse au cours des premiers mois de cette année, atteignant un maximum de 42,59 $ fin avril. Pour ensuite subir une forte baisse dans les mois de mai à juillet.

Cette crypto-monnaie est dans un moment de reprise et le lancement du nouveau marché NFT lié au réseau de cette crypto-monnaie devrait booster sa croissance.

Au moment d’écrire ces lignes, PancakeSwap est coté à 18,19 $, selon CoinMarketCap.

Thêta (THETA)

Theta est un jeton de gouvernance pour la plate-forme du même nom qui a été lancée en 2019. Il fonctionne comme un réseau de transmission vidéo qui fonctionne avec la technologie Blockchain. En mars 2021, la valorisation de ce jeton était si élevée qu’il a augmenté de 17 000% en une seule année et figurait parmi les dix premières crypto-monnaies.

Cependant, sa valeur a baissé depuis avril, mais le jeton a encore beaucoup de potentiel pour différentes applications d’ici 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, Theta se négocie à 6,27 $, selon CoinMarketCap.

