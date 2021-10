Un cadre disparu de United Airlines identifié après la découverte de restes humains dans la forêt

Les restes découverts vendredi dans une réserve forestière d’une banlieue de la région de Chicago ont été identifiés comme appartenant à Jacob Cefolia, un cadre de United Airlines porté disparu en août 2020. Les entrepreneurs ont trouvé les restes de Cefolia dans la réserve forestière de Waterfall Glen à Darien, dans l’Illinois. Le corps a été retrouvé pendu à un arbre déraciné dans une zone qui avait été fouillée dans le passé, ont déclaré des responsables du comté de DuPage.

Cefolia a été identifié à l’aide de dossiers dentaires, a déclaré le coroner du comté de DuPage, le Dr Richard Jorgensen, rapporte le Chicago Sun-Times. La cause et le mode de décès n’ont pas été déterminés, bien que les responsables aient déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel. Une enquête sur le décès est en cours.

La compagnie aérienne exerçant a été portée disparue le 8 août 2020. À l’époque, la disparition de Cefolia avait attiré l’attention des médias nationaux et conduit à une chasse à l’homme. Les chercheurs ont retrouvé son véhicule près de la réserve forestière, mais son corps n’a jamais été retrouvé malgré les recherches dans la région. Le chef de la police de DuPage Forest Preserve, David Pederson, a déclaré à NBC 5 que le corps de Chicago Cefolia avait été retrouvé par des entrepreneurs qui éliminaient les espèces envahissantes. « Les restes humains étaient situés dans une zone de broussailles très épaisse et couverte, de sorte que vous pouvez être à 10 pieds de distance et ne pas le voir », a expliqué Pederson. « De toute évidence, le feuillage commence à baisser à cette période de l’année, ces entrepreneurs travaillaient dans une zone très épaisse. »

Lorsque le corps de Cefolia a été découvert vendredi, son portefeuille, son permis de conduire, son sac à dos et d’autres effets personnels se trouvaient toujours dans la même zone. Les restes portaient également des vêtements qui correspondaient à la description de ce que portait Cefolia lorsqu’il a été vu pour la dernière fois. Lorsque la police a retrouvé son véhicule l’année dernière, il y avait un masque facial COVID, un pull gris, un sac de golf et 120 $ en espèces à l’intérieur. Les limiers ont utilisé l’odeur du pull et une paire de lunettes de Cefolia, mais ils ont perdu l’odeur à environ 20 mètres dans la forêt, selon les rapports de police.

Le 6 août, la police d’Elmhurst, dans l’Illinois, est arrivée au domicile de Cefolia avec un mandat de perquisition, selon les rapports de police obtenus par NBC 5. Les détectives auraient voulu « rechercher et collecter/emballer des preuves », mais la police a refusé de s’expliquer. Cefolia n’a également jamais été inculpé. Le jour de sa disparition, son ex-femme Kristine a appelé le 911 pour signaler sa disparition et a estimé que quelque chose n’allait « absolument pas » puisqu’elle n’avait pas eu de ses nouvelles depuis le 6 août. Cefolia a partagé des jumeaux adolescents avec son ex-femme.

Cefolia et a été vice-président senior des ventes mondiales pour United Airlines, basée à Chicago. Il a rejoint l’entreprise en 2007. Un porte-parole de United a déclaré au Sun-Times qu’ils étaient « tristes d’apprendre la nouvelle de notre ancien collègue Jake. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. Et nous restons reconnaissants pour le soutien et prières que tant de nos employés – y compris les collègues de Jake – ont partagées entre eux et en son nom au cours de la dernière année. »