Un cadre technique de la région de Seattle écope de 2 ans de prison dans le cadre d’un programme de 5,5 millions de dollars pour frauder le programme de secours COVID

(Image Justice.gov)

Un cadre technologique de la région de Seattle qui a tenté d’obtenir frauduleusement des prêts de secours en cas de catastrophe COVID-19 via le programme de protection des chèques de paie a été condamné mardi à deux ans de prison.

Mukund Mohan, 48 ans, de Clyde Hill, Washington, a plaidé coupable à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent le 15 mars. Il a été initialement inculpé en juillet 2020.

Le bureau du procureur américain du district ouest de Washington a déclaré dans un communiqué de presse que Mohan avait soumis huit demandes frauduleuses de prêt en cas de catastrophe pour plus de 5,5 millions de dollars. À l’appui de ces demandes, des documents faux et modifiés ont été soumis, y compris de fausses déclarations de revenus fédérales et des documents de constitution modifiés.

Des documents judiciaires ont révélé, par exemple, que Mohan a fait de fausses déclarations à un prêteur selon lequel, en 2019, sa société Mahenjo Inc. comptait des dizaines d’employés et payait des millions de dollars en salaires et charges sociales. Il a soumis de faux documents de constitution et de faux formulaires fiscaux suggérant que l’entreprise était en affaires avant 2020, mais il a en fait acheté Mahenjo en mai 2020, n’avait aucun employé et aucune activité commerciale au moment de l’achat.

Cinq des huit demandes de prêt frauduleuses ont été approuvées et Mohan a obtenu près de 1,8 million de dollars de fonds de secours COVID-19.

L’expérience technique antérieure de Mohan comprend un passage chez Amazon Business, où il était directeur de la gestion des produits. Il était également auparavant directeur de Microsoft Ventures et directeur de l’ingénierie pour les activités cloud et entreprise de Microsoft.

“Lorsque des individus comme M. Mohan abusent des programmes de prestations dans le cadre de la loi CARES pour s’enrichir injustement, ils volent ceux qui sont les plus vulnérables”, a déclaré Corinne Kalve, agent spécial par intérim en charge des enquêtes criminelles de l’IRS, dans un communiqué. “Aujourd’hui, M. Mohan est tenu responsable du mal que sa cupidité a causé à nos amis, à nos familles et à nos communautés.”

Au cours des mois qui ont suivi le début du PPP, les avocats de la section des fraudes du ministère de la Justice ont poursuivi plus de 100 accusés dans plus de 70 affaires pénales, saisi plus de 65 millions de dollars en espèces provenant de fonds PPP obtenus frauduleusement, ainsi que de nombreuses propriétés immobilières. et articles de luxe.

En plus de la peine de prison, Mohan a été condamné à payer une amende de 100 000 $ et 1 786 357 $ en dédommagement.