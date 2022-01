Un café ? El descuento de esta cafetera Solac no tiene rival

Pocos placeres hay en este mundo est comparable à una buena taza de café por las mañanas. Si acaso, su intenso aroma invadiendo la casa cuando amanecemos. Pero está claro que, para preparar una buena bebida, hace falta una buena máquina. Y como la tecnología avanza en todas las direcciones, cada vez necesitamos menos dinero para conseguir aparatos de gran calidad. Es el caso de esta cafetera Solac Squissita Easy Graphite CE4502 que està rebajada de precio en la web de El Corte Inglés.

Oui que esta cafetera se caracteriza por los espressos tan cremosos que puede preparar. Sus 20 bares de presióny su tecnología Double Cream darán al café lo que necesita para salir con una texture de lo más cremosa. Además, lo hará de una forma rápida y sencilla, ya que cualquiera podría utilizar esta máquina.

Pero no nos engañemos, lo realmente sorprendente de esta cafetera Solac ahora mismo es el precio tan ridículo que tiene in El Corte Inglés. Con un 20% de suite sobre su precio original, podrás ahorrar más de 20€ en una compra que no debes retrasar más.

Cafetera Solac pour un expresso cremoso

Como decimos, la especialidad de esta Solac Squissita Easy Graphite CE4502 son los espressos. El double crème système consiste en une pequeña membrana que entra en contacto con el café en el momento de la extracción. Y esto se traduce en más crema y más untuosidad, que es lo que pedimos a cualquier cafe espresso.

Tampoco hay que olvidar los 20 bares de presión que alcanza esta cafetera, que es otro de los factores que contribuyen a un buen espresso. Si la presión de la máquina no es suficiente, será impossible que el café salga con una textura untuosa y agradable.

Y podrás preparar todos esos cafés de una forma rápida y sencilla, ya que esta cafetera es muy fácil de utilizar. De hecho, te dará la opción de preparar el café con molienda o con monodosis. Una versatilidad que es de agradecer. Especialmente, cuando aparecen visitas, ya que tendrás opciones para todos los gustos. Es más: podrás preparar hasta dos cafés al mismo tiempo, con lo que ahorrarás muchos esfuerzos.

Design élégant et fonctionnel

También cabe mencionar el diseño tan elegante que tiene esta cafetera espresso de Solac. Sus materiales de fabricación son de calidad, por lo que es una máquina resistente y duradera.

Y lo cierto es que no ocupa demasiado espacio en la cocina, ya que sus dimensiones son bastante compactas. Aún así, tiene espacio para tazas de 10 cm de alto, lo cual no está nada mal, y cuenta con unos pies antideslizantes que facilita su uso.

Si estás preguntándote como hacer para limpiar tu nueva cafetera Solac, que sepas que es tremendamente sencillo. Muchos de sus componentes son extraíbles y compatibles con el lavavajillas, por lo que tampoco tendrás que deslomarte para limpiarla.

Te hemos dicho ya que esta cafetera Solac está rebajada de precio en El Corte Inglés? Concretamente, en un 20%, lo cual no es nada méprisable. Si te das prisa y aprovechas este descuento, podrás ahorrar unos cuantos euros después de unas Navidades con tanto gasto.