Un café inondé de critiques cinq étoiles élogieuses après qu’un client raciste ait rendu « ignorant | Royaume-Uni | Nouvelles

Répondant au message, laissé le dimanche 17 octobre, le propriétaire Alex Moore a pris le temps d’éduquer le visiteur sur le racisme, en écrivant : « Salut George. Je crois que vous faites référence au « hijab », porté par les femmes « musulmanes ». Ne vous inquiétez pas – nous ne facturons pas pour offrir des informations de base aux personnes ignorantes.

“Il est très compréhensible que ce vêtement ait réussi à gâcher votre expérience du lieu, cela doit être si difficile de vivre votre journée alors que vous pourriez être confronté de manière déraisonnable à une burqa, un collier crucifix ou une kippa à tout moment !

« Vous devrez nous pardonner, car nous avons très négligemment concentré notre attention sur le service client et la qualité de notre nourriture et de nos boissons, au lieu de la religion ou du choix des vêtements de nos employés. Quelle maladresse.

Le propriétaire du café familial indépendant a défendu la diversité de ses employés, s’opposant à cette remarque partiale.

Alex a ajouté : « Soyez assuré que nous ferons tout notre possible pour rassurer TOUS nos employés que leur individualité, leur religion, leur race, leur sexe et leur personnalité – sont ce qui les rend parfaits.

« HYGGE est une entreprise familiale, et notre mantra est d’être inclusif, amical et de répandre l’amour – pas la haine. Votre opinion n’a pas sa place dans ce monde, et j’espère que vous apprendrez à aimer un peu plus.

Partageant la critique anonyme sur la page Facebook, Alex a ajouté : « HYGGE est fier de servir les habitants de Sheffield depuis la fin de 2019. Notre philosophie repose en grande partie sur l’amour, la convivialité et la communauté – certaines des valeurs fondamentales du « hygge » concept d’où nous tirons notre nom.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu depuis l’ouverture et du grand nombre de merveilleux clients que nous avons. Malheureusement, tout le monde n’est pas du même avis, une personne choisissant de traiter notre personnel avec hostilité.

« Autant nous savons que le meilleur plan d’action est souvent d’éviter de mettre en évidence les actions des individus, nous avons estimé qu’il était de notre devoir de faire ce que nous pouvons faire pour diffuser un message d’unité et d’amour, et pour sensibiliser aux opinions archaïques et scandaleuses. qui n’ont pas leur place dans ce monde.

« En tant qu’entreprise, nous sommes si fiers de chacun de nos employés et nous sommes très reconnaissants de faire partie de leur vie. Nous serons aux côtés de chacun d’eux et de chacun de nos clients. Il n’y a pas de place pour la haine ou la discrimination d’aucune sorte dans notre entreprise.

Tenez-vous au courant de toutes nos actualités liées à 2Chill en suivant nos pages sociales. En plus des vidéos, astuces et conseils, nous partagerons également quelques endroits de rêve où vous pourrez manger, boire, faire et vous détendre.