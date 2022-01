Un calendrier frénétique pour le Barça de Jasikevicius

01/03/2022 à 21:02 CET

Au Barça de Saras Jasikevicius un mois de janvier de vrais vertiges vous attend avec neuf matchs programmés, et en attendant que le covid19 ne mette en danger aucun d’entre eux avec la pandémie toujours en plein essor.

Et c’est que le carrousel des fêtes Il permettra à peine à l’équipe du Barça de respirer, avec un calendrier chargé, alternant Endesa League et Euroligue, ce qui le mènera à la fin du mois avec neuf matchs joués, cinq de l’Euroligue et quatre autres de la compétition nationale.

Le Barça débutera ce carrousel vendredi, contre le CSKA, lors d’un match de la 19e journée de l’Euroligue (18h00), et avec le doute qu’il pourra ajouter des joueurs confinés de l’équipe première à l’appel, en fonction de l’évolution du règlement. dans la compétition européenne.

Nouvelle réglementation avec covid19

Il est probable que ce mardi une modification du règlement et le confinement des joueurs positifs seront approuvés des 14 jours actuels à seulement sept, avec lesquels le Barça pourrait récupérer Pierre Oriola et Kyle Kuric.

Prendre l’avion pour Moscou Ils doivent faire deux tests négatifs donc ils seront testés dans les deux jours restants pour se déplacer sur la piste de Moscou jeudi. Ils pourraient même récupérer Jasikevicius, qui n’est pas régi par le règlement des joueurs.

Après le match contre le CSKA, sans le temps de souffler, Ils récupèrent dimanche 9, journée 14 de la Ligue Endesa contre BAXI Manresa, qui se rendra aux Palau (17.00).

Double ration d’Euroligue

La semaine suivante, double ration Euroligue aux Palau, avec deux des candidats au titre, Armani Milan (jour 11) et jeudi 13, le champion, Anadolu Efes, les deux à 21h00

Deux matchs très exigeants qui seront suivis d’un autre tout aussi difficile contre Valence, à La Fonteta, dimanche 16 à 12h30. Le jeudi suivant, jour 20, visite à UNICS Kazan, jour 22 et le dimanche 23, ils accueillent l’Unicaja de Málaga au Palau (18h30).

Pour clôturer le mois, le jeudi 27, l’ASVEL Vileurbanne visite le Palau (21h00) et la visite du Barça à Baskonia clôture le mois, le dimanche 30, à 18h30, dans une nouvelle confrontation qui n’apporte pas de bons souvenirs au Barça dans leur duel fin 2021 de l’Euroligue

Des changements dans les matchs de la Ligue Endesa ?

Le calendrier du Barça pourrait voir certains des rivaux de la Ligue Endesa modifiés, puisque Le Barça a trois matchs en attente au premier tour, contre MoraBanc Andorra, le Real Madrid et Joventut. L’ACB, dans sa tentative de compléter le calendrier du premier tour, pourrait donner la priorité à ces trois rivaux et reporter ceux prévus en janvier du second tour.

Un calendrier vraiment fou et avec le covid19 qui traîne toujours donc il pourrait encore y avoir des nouvelles dans un mois qui n’admet pas beaucoup plus de matchs pour le Barça.