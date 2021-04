Un calendrier trop ambitieux pour la F1 en pleine pandémie?

09/04/2021 à 13:29 CEST

La Formule 1 a déjà démontré la saison dernière 1, au plus fort de la pandémie, qui avait la capacité de mener une 17e Coupe du monde de Grand Prix avec des garanties de sécurité maximales. La “ bulle ” du championnat n’a détecté que 78 positifs sur un total de 78000 tests PCR et parmi les pilotes seulement trois (Sergio Perez et Balade Lance, à la fois de Racing Point et du champion de Mercedes Lewis Hamilton), ils ont été infectés au cours de la saison. Le contexte de Covid-19 commence à changer, bien que le taux de vaccination dans le monde progresse lentement et qu’il existe encore de nombreuses restrictions en termes de capacité et de voyages internationaux. Pour toutes ces raisons, le calendrier record de 23 grands prix présenté cette année par Liberty et la FIA semble difficile à remplir et peut-être trop ambitieux.

Pour l’instant, le championnat du monde 2021 a levé le rideau comme prévu à Bahreïn et s’est déplacé en Europe avec suffisamment de signes de pouvoir organiser les tests suivants, le GP d’Émilie-Romagne, à Imola (18 avril), le GP du Portugal, à Portimao ( 2 mai) et le GP d’Espagne, à Barcelone (9 mai). Dans les trois pays, il existe actuellement des mesures restrictives en termes d’heures de restauration et de couvre-feu et si la course d’Imola se déroulera à huis clos, il reste à voir si le Circuit de Barcelone pourra maintenir son idée d’organiser un événement avec le public. à capacité réduite.

Le GP historique de Monaco (22 mai), qui l’an dernier n’a pas pu se tenir en raison du Covid-19, débat également actuellement de savoir s’il laisse les tribunes de la Principauté vides. Le GP d’Azerbaïdjan à Bakou (6 juin) se déroulera sans spectateurs, et les doutes commencent à partir d’ici. Sans public et avec de nombreux problèmes logistiques dans les voyages, les courses d’Amérique et d’Asie sont plus que douteuses. A commencer par le Canada (13 juin), tandis que les autres épreuves se concentrent dans la dernière partie du cours, entre octobre et novembre, avec de superbes prix à Singapour, au Japon, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et en Australie. En cas de remplacement de l’un de ces tests, l’Arabie saoudite ou Bahreïn pourraient faire un double ou même la visite en Turquie pourrait être répétée. Les 23 courses pourraient rester à 20 ou 21. Pour le moment et en attendant la pandémie, la F1 poursuit ses projets. Calendrier du championnat du monde de F1 2021:

1er 28/03 Bahreïn Sakhir

2ème 04/18 Emilia Romaña Imola (Italie)

3e 02/05 Portugal Algarve, Portimão

4e 09/05 Espagne Barcelone-Catalogne

5e 23/05 Monaco Monaco (urbain)

6 06/06 Azerbaïdjan Bakou

7e 06/13 Canada Gilles Villeneuve, Montréal

8 juin 27 France Paul Ricard, Le Castellet

9e 04/07 Autriche Red Bull Ring, Spielberg

10e 07/18 Grande-Bretagne Silverstone

11 01/08 Hongrie Hungaroring

12 08/29 Belgique Spa-Francorchamp

13 05/09 Pays-Bas Zandvoort

14 12/09 Italie Monza

15 09/26 Russie Sotchi

16 03/10 Singapour Marina Bay (urbain)

17e 10/10 Japon Suzuka

18e 24/10 Circuit des Amériques des États-Unis, Austin, Texas

19ª 10/31 Mexique Hermanos Rodríguez, Mexico

20 07/11 Sao Paulo José Carlos Pace, Sao Paulo (Brésil)

21/11/21 Australie Albert Park, Melbourne

22 05/12 Arabie Saoudite Djeddah (urbain)