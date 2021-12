Un Californien à cheval heurté par un conducteur ivre dans un délit de fuite

Un homme est en garde à vue pour conduite en état d’ivresse après avoir prétendument heurté un homme à cheval à Santa Rosa, en Californie, et avoir quitté les lieux.

La police a déclaré que Troy Hale, 20 ans, avait frappé la victime juste avant 2 heures du matin dimanche dans le bloc 3700 de l’autoroute Old Redwood. La victime a subi des blessures importantes et se trouve dans un état critique dans un hôpital local. Le cheval a été transporté loin des lieux par les associés de la victime.

La victime non identifiée était associée à un groupe d’autres cavaliers et marcheurs qui participaient à une marche pour la Vierge de Guadalupe, selon un communiqué. Le nombre total de personnes impliquées dépassait les 100. La marche a commencé dans l’ouest de Santa Rosa et s’est poursuivie vers Windsor.

Les agents du SRPD ont localisé le véhicule du suspect garé à une adresse au nord de Santa Rosa. Les agents ont ensuite contacté le suspect à la résidence, identifié comme Hale of Santa Rosa.

Un mandat de perquisition a été émis pour les véhicules et la résidence de Hale. Les agents ont exécuté la signification du mandat de perquisition et localisé des pilules de fentanyl et de la cocaïne présumées, qui semblaient être détenues en vue de la vente. Des munitions ont également été localisées.

Hale était en liberté provisoire au moment de cet incident pour possession en public d’une arme à feu chargée lors d’une arrestation antérieure en juillet 2021. Une condition de sa mise en liberté provisoire est de ne pas posséder de munitions ou d’armes à feu.

Hale a été arrêté et incarcéré à la prison du comté de Sonoma pour délit de délit de délit de fuite, de conduite avec facultés affaiblies, de violation de la mise en liberté provisoire et de possession de stupéfiants à vendre.

Toute personne ayant des informations sur cet incident est encouragée à contacter SRPD via sa ligne de signalement en ligne à l’adresse www.srcity.org/CrimeTips.