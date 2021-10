Un Californien arrêté pour avoir prétendument menacé de tuer Matt Gaetz et des membres de sa famille

Un Californien a été arrêté pour avoir prétendument proféré des menaces de mort contre le représentant du GOP Matt Gaetz juste après la violation du Capitole le 6 janvier.

Eugene Huelsman, 58 ans, de Thousands Oaks a été arrêté la semaine dernière par les autorités de Los Angeles sur un acte d’accusation qui a été rendu en mai par un grand jury fédéral à Pensacola, en Floride.

Les procureurs disent que le 6 janvier, Huelsman a appelé le bureau d’un individu décrit dans l’acte d’accusation uniquement comme « MG » et a proféré une série de menaces contre lui et sa famille.

« Raconter [M.G.] pour surveiller ses arrières, dites-lui de surveiller ses enfants. Je viens pour lui … je vais le tuer… je vais te mettre une balle en toi et je vais aussi mettre une balle dans l’un de tes putains d’enfants », a déclaré Huelsman, selon l’acte d’accusation.

La semaine dernière, Gaetz, de Floride, a parlé à la Chambre de l’échec du ministère de la Justice, à son avis, à être suffisamment agressif pour donner suite aux menaces contre lui.

« Je pense que quelqu’un essaie peut-être de me tuer, et s’il réussit, j’aimerais que mes électeurs et ma famille sachent qui a arrêté leur arrestation », a déclaré Gaetz le 20 octobre. Il a également déclaré que quelqu’un qui l’avait menacé sur Twitter avait voyagé à Washington, DC, ces derniers jours, mais que le ministère de la Justice avait refusé d’arrêter l’individu, malgré la recommandation de la police du Capitole de le faire.

Gaetz a discuté de la question avec Politico, affirmant qu’il pensait que ses commentaires de la semaine dernière avaient provoqué l’arrestation de Huelsman, mais qu’il avait parlé d’une menace différente.

« Un acte d’accusation a été publié en mai et a maintenant été descellé la semaine après ma critique », a-t-il déclaré. « S’ils prenaient notre sécurité au sérieux, ils arrêteraient toutes les personnes qui violent la loi fédérale et les menaces de nous tuer, pas seulement certaines d’entre elles … Je pense que le ministère de la Justice est partial contre les républicains. »

Huelsman a été libéré vendredi à Los Angeles avec une caution de 20 000 $. Ce vendredi, il doit comparaître devant un juge d’instruction à Pensacola.

Politico rapporte que Huelsman, selon des bases de données en ligne, a travaillé pendant de nombreuses années comme cadreur sur des plateaux de tournage et de télévision. Il a remporté cinq nominations aux Emmy Awards pour son travail sur « Late Night with Conan O’Brien » de NBC.