Un cambrioleur de Walsall a poignardé un retraité à quatre reprises et s’est fait passer pour son petit-fils .

Andrew Bowering, 26 ans, a été condamné après avoir poignardé un retraité et s’être cassé le nez lors d’un cambriolage à Walsall (Photos : SWNS/Google)

Un cambrioleur qui a poignardé un retraité et s’est cassé le nez avant de se faire passer pour son petit-fils aux policiers arrivants a été emprisonné.

Andrew Bowering, 26 ans, saccageait une maison à Croft Street, Walsall, lorsque l’homme de 82 ans a été réveillé par lui en fouillant dans ses tiroirs.

Lorsque le retraité a confronté Bowering, le voleur l’a poignardé à trois reprises dans les jambes et une fois à la tête.

Un tribunal a appris que Bowering avait déjà retiré la télévision de la maison et était revenu à la recherche d’objets plus précieux.

La police des West Midlands a déclaré que les blessures auraient pu «être très graves» ou «peut-être même mortelles».

La force a été alertée de l’attaque du 27 décembre de l’année dernière après que des voisins aient entendu Bowering crier : « Où sont vos clés de voiture ? Voulez-vous que je vous poignarde ? »

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé Bowering nu jusqu’à la taille et portant un t-shirt ensanglanté.

Réalisant qu’il n’y avait pas d’échappatoire, Bowering s’est déshabillé et a affirmé qu’il était le petit-fils de la victime.

Andrew Bowering a été emprisonné après avoir poignardé un homme de 82 ans à quatre reprises lors d’un vol avec violence à Walsall (Photo: SWNS)



Andrew Bowering a été condamné à neuf ans de prison à Wolverhampton Crown Court (Photo: Google Images)

Il a tenté en vain de convaincre les policiers qu’il avait affronté le voleur, qui, selon lui, s’était enfui des lieux.

Mais il a reconnu plus tard avoir blessé et aggravé le cambriolage et a été condamné à neuf ans de prison jeudi.

L’agent enquêteur Mandy Dorrington a déclaré: «Il s’agissait d’une attaque brutale et totalement injustifiée contre un homme âgé.

«Il ne représentait aucune menace pour Bowering, mais il s’est attaqué à plusieurs reprises avec un couteau et a également laissé l’homme avec le nez cassé.

«Heureusement, la victime s’est bien rétablie, mais nous aurions facilement pu envisager des blessures par arme blanche très graves, voire mortelles.

«Nos officiers ont rapidement compris que Bowering prétendait être le parent de l’homme et il a été arrêté quelques minutes seulement après l’attaque.

“Je souhaite bonne chance à la victime pour l’avenir et j’espère que la peine de prison infligée à Bowering lui offrira un peu de réconfort.”

