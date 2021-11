Un cambrioleur scotche les yeux et les poignets d’une femme dans les années 80 lors d’un raid à domicile «terrifiant»

La femme a été agressée dans sa propre maison en Irlande du Nord (Photo : .)

Une femme dans les 80 ans a été attaquée lors d’un cambriolage lorsqu’un conduit d’intrus lui a recouvert les yeux et les poignets.

La femme âgée a réussi à sortir et à demander de l’aide avant que l’homme inconnu ne s’échappe avec son sac à main et son sac à main.

La police a lancé un appel pour obtenir des informations sur « l’épreuve terrifiante » de Londonderry, en Irlande du Nord.

Il s’est déroulé mardi matin dans la zone du parc Ballynasilloe, avec un reportage réalisé vers 11 heures.

Un communiqué de la police a déclaré: «La police a reçu un rapport selon lequel une femme âgée de 80 ans avait été agressée à son domicile par un homme inconnu.

«La femme avait du ruban adhésif sur ses poignets et sur ses yeux.

«Elle a réussi à sortir de la maison et à demander de l’aide avant que l’homme ne s’enfuie avec son sac à main et son sac à main.

«Cela a dû être une épreuve terrifiante pour cette dame et nous suivons toutes les pistes d’enquête pour identifier l’homme impliqué.

« Bien que ce type de crime soit rare, nous reconnaissons l’impact qu’il aura sur les résidents plus âgés de notre communauté qui ont peut-être peur. »

La police a informé les personnes âgées d’un certain nombre d’initiatives visant à assurer leur sécurité, telles que No Cold Calling, le programme Nominated Neighbor, QuickCheck, Neighborhood Watch et ScamwiseNI Partnership, dont les détails sont disponibles sur le site Web du PSNI.

La police a également conseillé aux personnes âgées de s’assurer que leur porte arrière est verrouillée avant de répondre à la porte d’entrée, d’utiliser une chaîne de porte avant d’ouvrir la porte, de demander aux appelants de s’identifier et de ne laisser personne entrer jusqu’à ce qu’ils soient convaincus de savoir de qui il s’agit.

