Un camée majeur de Venom 2 vient-il d’être gâté?

L’histoire suivante peut contenir des spoilers importants pour Venom: Let There Be Carnage.

La suite du succès surprise Venom ne sortira pas exactement au moment où nous le pensions, mais bien que le film ait été retardé, ce n’est pas la seule chose dont les fans parlent en ce moment. Comme le film n’était qu’à environ un mois de sa sortie avant d’être à nouveau retardé, nous voyions plus de détails sur le film dans les médias. Cela comprend un synopsis approximatif de l’intrigue et une liste de distribution plus détaillée. Cependant, une liste qui a atterri en ligne comprend un nom encore non annoncé apparaissant dans le film, JK Simmons, et vous savez ce que cela signifie.