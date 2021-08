Un camée X-Men fou est répandu dans ‘Doctor Strange 2’

Spider-Man: No Way Home est le film MCU dont tout le monde parle, mais ce n’est pas la seule aventure passionnante que Marvel est sur le point de déclencher. Les rumeurs disent que No Way Home est au milieu d’une histoire en trois parties qui a commencé avec WandaVision et se terminera avec Doctor Strange dans le multivers de la folie. D’une manière ou d’une autre, le multivers No Way Home a déclenché une vague de fuites de Doctor Strange 2. Pour rappel, il a déjà été dit que MCU Phase 4 présenterait quelques camées MCU fous. Maintenant, de nouvelles fuites indiquent que le principal méchant de Doctor Strange 2 pourrait affronter un surprenant personnage de Marvel qui est un membre éminent des X-Men.

Comme toujours avec les rumeurs Marvel, nous ne pouvons confirmer aucune de ces fuites pour le moment. Mais s’ils sont exacts, Les spoilers massifs de Doctor Strange 2 pourraient suivre ci-dessous.

Meilleure offre du jour Cette étonnante friteuse à air intelligente avec Alexa est en vente au meilleur prix d’Amazon ! Prix ​​catalogue :129,00 $ Prix :89,00 $ Vous économisez :40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le méchant du multivers de la folie

Avant que WandaVision et Loki ne frappent Disney Plus, nous étions certains que le multivers jouerait un rôle dans au moins deux films MCU Phase 4. L’un d’eux est Doctor Strange dans le multivers de la folie, et c’est à cause du titre que Marvel a choisi pour cela. L’autre est Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. C’est parce que Ant-Man a toujours impliqué le multivers.

Certaines des premières fuites de Doctor Strange 2 ont déclaré que Wanda (Elizabeth Olsen) serait l’un des méchants du film. Si ce n’est le méchant principal, elle pourrait être l’un des antagonistes surprenants auxquels le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) sera confronté. Puis WandaVision est arrivée, et nous avons appris que Wanda est maintenant une sorcière à part entière. C’est une sorcière écarlate qui devient plus puissante que Strange ne pourra jamais l’être.

Wanda devenant une sorcière la met sur une trajectoire de collision avec Strange, qui est le surveillant de la réalité de la Terre. Ne pas voir Strange ou Wong apparaître dans WandaVision a été l’une de mes plus grandes déceptions. Lorsque vous avez affaire à la magie, vous devez faire appel aux sorciers des Avengers pour vous aider. Mais je m’égare.

Tout cela pour dire que le tweet suivant du bailleur de Marvel, Daniel Richtman, ne surprendra pas les fans qui sont au courant de ces rumeurs antérieures :

Dans Doctor Strange 2, Wanda combattra quelqu’un du Fox-Verse (je ne suis pas autorisé à révéler qui c’est) mais pourrait battre ce combat https://t.co/fbZt8Iq3LM – Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 25 août 2021

S’il est exact, Marvel fera venir quelqu’un des films Fox Marvel. Cela a du sens car A) c’est le multivers, et B) Marvel l’a déjà fait. Evan Peters a joué le frère de Wanda dans WandaVision, après avoir joué Quicksilver dans l’univers de Fox. Nous savons comment tout cela s’est passé, mais cela s’améliore.

Les camées fous de Doctor Strange 2

Réagissant au tweet de Richtman, un écrivain de The_GWW a déclaré que ce n’était pas Jean Gray qui affrontait Wanda dans la suite. Il a ensuite déclaré dans un commentaire ultérieur que ce ne serait pas non plus Magneto.

pas lui non plus – Lego Scooby-Doo (@AjepArts) 26 août 2021

Séparément, ViewerAnon a déclaré que Wolverine de Hugh Jackman était censé combattre Wanda dans Multiverse of Madness. Mais cela ne s’est pas produit. Les rumeurs précédentes du camée Doctor Strange 2 ont nommé Wolverine.

Et puisque nous parlons, l’année dernière, j’ai laissé entendre que LOGAN n’était peut-être pas la dernière performance de Hugh Jackman en tant que Wolverine. C’est parce qu’ils voulaient que DOCTOR STRANGE 2 combatte Wanda (et se fasse décimer le cul). Apparemment, ça n’a pas fini par arriver. – VA (@ViewerAnon) 26 août 2021

Les Illuminati pourraient apparaître dans la suite

Sans surprise, de plus en plus de personnes ont commencé à parler des camées de Doctor Strange 2, révélant ainsi des informations passionnantes sur le film. La suite présentera les Illuminati, une équipe de super-héros Marvel apparue dans d’autres rumeurs. Selon le même ViewerAnon, le multivers de la folie a l’équipe Illuminati suivante : le professeur X, le capitaine Carter, Balder the Brave, Monica Rambeau et Mordo.

Je ne sais pas s’il s’agit d’une liste définitive et j’insisterai comme toujours pour prendre les choses avec un grain de sel, mais voici qui j’ai entendu inventer les Illuminati dans MULTIVERSE OF MADNESS : Le professeur X, le capitaine Carter, Balder le Brave, Monica Rambeau et Mordo. – VA (@ViewerAnon) 26 août 2021

Ce droit là nous donne deux énormes détails. Tout d’abord, le capitaine Carter de Hayley Atwell de What If…? pourrait en effet apparaître dans les films MCU sur la route. Deuxièmement, le professeur X est précisément le genre de membre des X-Men qui pourrait affronter Wanda.

Charles Xavier pourrait être le grand camée de Doctor Strange 2 X-Men

Le professeur X est, bien sûr, Charles Xavier. Et nous avons eu deux acteurs qui jouent Xavier dans le vers de Fox, dont Patrick Stewart et James McAvoy. Movie Scope dit que Xavier apparaîtra dans Doctor Strange 2, mais le site n’a aucune idée de qui le jouera.

Notre premier scoop ! Doctor Strange dans le multivers de la folie présentera Charles Xavier (EXCLUSIF)https://t.co/igiStH6H15 – Portée du film (@MovieScopeSite) 26 août 2021

L’écrivain de variétés Kris Tapley a laissé entendre sur Twitter que Stewart reprenait son rôle de Xavier :

pic.twitter.com/oUcuZVWEHb – Kris Tapley (@kristapley) 26 août 2021

Dans d’autres tweets, ViewerAnon a déclaré que Wanda combattrait Xavier et le capitaine Carter dans Doctor Strange 2

Mais parce que cela vient d’autres personnes : Wanda est la méchante du film et elle a une confrontation avec Xavier (et le capitaine Carter entre autres, alors What If… entre en jeu) – VA (@ViewerAnon) 26 août 2021

Ces rumeurs de Doctor Strange 2 pourraient-elles être exactes?

Peu importe à quel point ces initiés peuvent être bien informés, on ne sait pas si tout cela se déroulera. Cependant, il y a une grande différence par rapport au premier tour de Doctor Strange dans les rumeurs de camée Multiverse of Madness en 2020. À l’époque, Marvel n’avait pas commencé à tourner le film. Le script n’était même pas prêt à l’époque. Pour rappel, Marvel a remplacé Scott Derrickson par Sam Raimi pour réaliser la suite. Cela s’est produit juste au moment où les premières rumeurs de camée de Doctor Strange 2 sont tombées.

Les rumeurs actuelles du camée Doctor Strange 2 arrivent maintenant que Marvel a terminé le tournage principal du film. Avec un peu de chance, certaines des fuites ci-dessus se révéleront exactes.

Doctor Strange 2 sortira en salles le 25 mars 2022, en supposant qu’il n’y ait pas de retards liés à la pandémie.