Un camion blindé californien provoque une panique avide après la chute de l’argent sur l’autoroute

Un camion blindé a laissé tomber des sacs d’argent sur une autoroute californienne vendredi matin, provoquant le chaos dans la circulation. Selon un rapport de l’affilié local d’ABC News ABC6, le camion voyageant sur l’Interstate 5 de San Diego vers un bureau de Federal Deposit Insurance Corp. lorsque l’une de ses portes s’est ouverte près de Carlsbad. Les navetteurs derrière lui ont arrêté la circulation dans leur course pour ramasser l’argent en vrac.

« L’une des portes s’est ouverte et des sacs d’argent sont tombés », a expliqué le sergent de la California Highway Patrol. Curtis Martin aux journalistes. Des témoins ont déclaré que les sacs étaient principalement remplis de billets de 1 $ et de 20 $, et qu’ils se sont ouverts sur le trottoir, éparpillant les billets dans le vent. Alors que les conducteurs les voyaient, les voitures se sont immobilisées en hurlant et les gens ont traversé les voies à grande vitesse avec un abandon sauvage en essayant de ramasser de l’argent. Un témoin a pensé à prendre une vidéo, qui est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux.

Un camion blindé à San Diego renverse de l’argent sur toute l’autoroute pic.twitter.com/Oi63ChZW73 – Cinquante nuances de lactosérum (@davenewworld_2) 20 novembre 2021

Aussi fantasque que paraissait le moment, Martin prévient que toute personne ayant pris de l’argent sur les lieux pourrait faire l’objet d’accusations criminelles. Il a déclaré que deux personnes avaient été arrêtées sur les lieux et que les vidéos prises par des passants seraient utilisées par la police d’État et le FBI pour en identifier autant d’autres que possible. Il a exhorté les gens à remettre l’argent au bureau du CHP à Vista, en Californie.

Le déversement d’argent s’est produit vers 9 h 15, heure locale, et l’autoroute a été fermée jusqu’à 11 h environ. 12 personnes se sont manifestées à la fin de la journée.

« Les gens rapportent beaucoup. Les gens ont beaucoup d’argent », a-t-il déclaré.

Bien sûr, de nombreux commentateurs en ligne ont déclaré qu’ils étaient exaspérés par la menace de poursuites judiciaires contre des personnes qui ont simplement trouvé de l’argent non marqué sur le terrain. Ils croient que la police travaille trop dur pour protéger les biens de l’entreprise qui ont été perdus par simple négligence.

« Mais qu’en est-il des gardiens de la recherche, des pleureurs des perdants? J’ai l’impression que toutes mes devises d’enfance n’étaient que des mensonges », a écrit une personne sur Reddit. Un autre a ajouté : « Je pense que le problème est que la plupart des gens pensent probablement que ce qu’ils font est légal », tandis qu’un troisième a spéculé : « Je ne pense pas qu’un juge permettrait de toute façon que cette vidéo soit utilisée comme preuve. Cette vidéo serait considéré comme un assassinat complet de la personnalité et très accablant pour la défense. »