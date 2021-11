Un camion plein de feux d’artifice explose alors que l’affichage de Bonfire Night tourne mal

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Les gens ont regardé avec horreur les feux d’artifice voler dans la foule lorsqu’un affichage Bonfire Night a mal tourné.

L’explosion impromptue s’est produite lorsqu’une extrémité chaude d’un feu d’artifice a atterri dans un camion à benne basculante à Ringwood Raceway samedi soir et le tout a pris feu.

Des feux d’artifice ont explosé pendant environ trois minutes avant que les commissaires présents à l’événement à Matchams, dans le Dorset, ne puissent maîtriser l’incendie.

Un annonceur a déclaré à la foule alors que les explosions se terminaient: «Cela n’était pas tout à fait prévu.

‘Est-ce que tu as aimé ça? Vous ne verrez ça nulle part ailleurs.

Aaron Orchard, 22 ans, du Hampshire, a assisté à la course de banger et aux feux d’artifice avec sa partenaire Fay Lucas et a filmé les explosions.

Il a dit qu’il y avait beaucoup de monde au spectacle qui coûtait 20 £ le billet.

Un camion plein de feux d’artifice explose (BNPS)

Orchard a déclaré: «La camionnette vient d’exploser et de s’envoler comme des champignons et tout le monde a commencé à courir.

«Cela s’est transformé en carnage, les gens se faisaient du mal en essayant de s’en sortir.

«Il y avait des centaines de voitures garées à environ 30 mètres de l’endroit où cela s’est produit, donc des feux d’artifice frappaient les voitures et tout le monde fuyait la clôture.

«Tout cela était une pagaille complète. Je n’ai jamais rien entendu de tel.

‘C’était fou.’

Un autre témoin oculaire a déclaré qu’après que cela s’est produit, les organisateurs se sont excusés et ont déclaré que si quelqu’un était blessé, il devait être contrôlé.

Il n’y a eu aucun rapport de blessures.

Un porte-parole des services d’incendie du Dorset a déclaré qu’ils étaient présents à 21h23, mais que l’incendie avait déjà été éteint à leur arrivée.

Metro.co.uk a contacté Ringwood Raceway pour commentaires.

