un cancer avec pratiquement aucun symptôme, mais avec des niveaux de survie importants

17/06/2021 à 12h40 CEST

L’avancement et l’amélioration des traitements thérapeutiques réalisés ces dernières années dans le cancer du rein permettent une augmentation notable de la survie des patients atteints de cancer du rein en Espagne, en particulier dans le cas de tumeurs métastatiques.

Selon les experts de la Société espagnole de néphrologie (SEN), qu’à l’occasion de la Journée mondiale du cancer du rein tenue le 17 juin, a voulu faire un rapport sur la situation des tumeurs rénales dans notre pays.

le Cancer du rein C’est une tumeur qui apparaît plus fréquemment chez l’homme, et qui touche principalement les personnes à partir de 50 ans.

Dans notre pays, environ 7 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année selon les données fournies par la Société espagnole de néphrologie (SEN).

Il existe plusieurs types de tumeurs rénales (à la fois bénignes et malignes), bien que le plus commun est le carcinome à cellules claires, qui représente autour de la 80% des cas de tumeurs rénales.

En plus de ceux-ci, des carcinomes papillaires sont également diagnostiqués, entre 10 et 15 % des cas de tumeurs rénales, et des carcinomes chromophobes, qui touchent 5 % des patients atteints de cancer du rein.

Une tumeur avec peu de symptômes

Comme pour les autres tumeurs, le cancer du rein est une tumeur qui se caractérise par son diagnostic difficile, en particulier aux stades initiaux, dans lesquels il présente à peine des symptômes.

En fait, à plusieurs reprises les médecins le détectent avec désinvolture lors du test du patient pour tout autre problème ou même de façon routinière.

Malgré cela, 1 patient sur 10 ressent des malaises tels que :

Douleur sur le côté Détection d’une grosseur dans l’abdomen Sang dans les urines Symptômes communs au développement de tout type de cancer, tels que la perte de poids, la fièvre, l’anémie ou la perte d’appétit.

“Les tumeurs rénales les plus fréquentes sont de petite taille, avec une évolution favorable, et avec la chirurgie et le traitement standardisé ultérieur, elles présentent de très bons résultats”, précise le médecin. Fernando Simal, chef de l’unité de néphrologie à l’hôpital El Bierzo (León) et également spécialiste en urologie.

Mais là où plus de progrès ont été réalisés ces dernières années, c’est dans le cancer du rein métastatique, c’est-à-dire dans lequel la tumeur s’est propagée à d’autres organes ou parties du corps.

«Les traitements thérapeutiques pour la guérison et l’amélioration de la qualité de vie des patients ont été considérablement améliorés. La survie globale dans le cancer du rein est d’environ 65% des cas, mais elle pourrait continuer à augmenter avec un plus grand engagement en faveur du dépistage précoce », explique le Dr Simal.

En ce sens, une plus grande promotion du diagnostic précoce chez les personnes présentant un risque plus élevé d’avoir ce type de tumeurs permettrait de les détecter plus tôt, et donc de les traiter plus efficacement et d’augmenter la survie et la guérison des patients.

« Il serait intéressant de parier sur la réalisation de tests de dépistage sur des patients de plus de 50 ans, notamment ceux ayant le plus facteurs de risque avant ce type de tumeurs, telles que il s’agit de l’hypertension, de l’obésité, des antécédents familiaux et du tabac. En réalisant des bilans de santé périodiques, avec des tests qui impliquent des échographies abdominales par exemple, on continuerait à avancer dans son diagnostic de manière remarquable », ajoute le néphrologue.

L’importance de l’alimentation dans le cancer du rein

Diverses études scientifiques ont révélé l’association et une plus grande prédisposition au cancer du rein chez les personnes atteintes de certaines maladies rénales, telles que la maladie polykystique des reins (PKRAD) ou l’insuffisance rénale sous dialyse.

D’où l’importance d’effectuer un bon suivi de ce type de patients, et de prendre en charge et contrôler d’autres aspects, comme l’alimentation.

Afin de la présidente du SEN, Dr. Patricia de Sequera, « L’alimentation est un élément clé de notre bien-être et de notre qualité de vie, l’un des meilleurs outils pour prévenir de nombreuses maladies et contre certains symptômes et effets secondaires causés par une pathologie ou par des traitements. C’est très important dans le cas du cancer du rein, car cela influence l’état nutritionnel des personnes diagnostiquées », souligne-t-il.

Un bon état nutritionnel permet de mieux faire face aux traitements et aux complications physiques qui peuvent survenir, favorise la récupération et améliore la qualité de vie.

Les reins sont chargés de préserver l’équilibre de l’eau et des minéraux dans notre corps, de maintenir les niveaux de sel, de sucre et de nutriments dans le sang et de libérer du corps ce qui n’est pas nécessaire.

Pour cette raison, il est essentiel que les patients atteints d’un cancer du rein aient une alimentation équilibrée pour aider les reins à fonctionner correctement.