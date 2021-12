Un candidat au Sénat de l’Arizona appelle à l’interdiction des membres du Congrès de posséder et d’échanger des actions sur ‘Tucker Carlson Tonight’

Le candidat au Sénat Blake Masters, R-Arizona, a suggéré mardi une solution pour un délit d’initié potentiel sur « Tucker Carlson Tonight ».

BLAKE MAÎTRES : Je veux dire, la coquine Nancy, mon Dieu. Elle recommence – échanger des actions, enfreindre les lois. Tucker, je pense que Nancy Pelosi est l’enfant d’affiche pour la pourriture et la corruption dans notre politique. Elle utilise sa haute fonction pour s’enrichir. [She] et son mari, ils gagnent des dizaines de millions de dollars chaque année en négociant des actions. Regardez son record – elle surpasse Warren Buffett. C’est le meilleur investisseur au monde. Et comment ça se passe ? Serait-ce parce qu’elle a des informations non publiques sur ces entreprises ? Je veux dire, c’est dégoûtant, et je ne pense pas que nous puissions faire confiance à ces gens pour s’autoréguler. Nous ne pouvons pas leur faire confiance pour se contrôler eux-mêmes. Et donc nous n’avons qu’à l’interdire. Nous devons interdire aux membres individuels du Congrès de posséder et d’échanger des actions. C’est aussi simple que cela.

…

[W]ous devons la retirer de son travail, je veux dire, elle est en poste depuis toujours. Nous avons besoin de limites de mandat. Nous avons besoin d’une nouvelle relève de la garde. Ces gens sont tellement corrompus, et Tucker, j’en ai tellement marre. Joyeux Noël à tous ceux qui regardent – sauf vous, vilaine Nancy – un morceau de charbon pour vous.

