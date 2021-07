Un candidat au Sénat de l’Arkansas a affirmé qu’il avait rejoint l’armée en 2015, l’a en fait rejoint en 2017 .

Jake Bequette, qui a récemment annoncé sa candidature pour représenter l’Arkansas au Sénat américain lors des élections de 2022, semble avoir induit en erreur les électeurs républicains de l’État en affirmant à tort qu’il avait rejoint l’armée américaine en 2015, alors qu’en réalité, il ne l’a rejoint qu’en 2017. Il a été libéré en 2020, mais reste actif dans les réserves de l’armée.

Une source du ministère de la Défense a déclaré à National File que Bequette est actuellement active dans les réserves de l’armée et pourrait faire face à la perte de son habilitation de sécurité très secrète en raison de “cette valeur volée à la limite”.

Selon un rapport d’état du centre de données sur la main-d’œuvre du ministère de la Défense obtenu par National File, la date de début du service actif de Bequette dans l’armée américaine était le 8 août 2017 et sa date de fin de service actif était le 26 janvier 2021, ce qui signifie qu’il a servi pendant seulement plus de trois ans dans l’armée américaine. Cela va à l’encontre de ce qui a été écrit sur le site Web de Bequette lorsqu’il a lancé sa campagne propulsée par Fox début juillet.

Lorsque Bequette a lancé sa campagne il y a deux semaines le 12 juillet, Bequette a affirmé qu’il avait rejoint l’armée en 2015.

Dans un effort apparent pour cacher le mensonge apparent sur son service militaire – et après que National File ait contacté la campagne Bequette dans le but d’écrire cet article aujourd’hui, le 26 juillet – la campagne Bequette a modifié les informations sur le site Web de Bequette pour les lire conformément aux affirmations. Bequette faite à un magazine de sport en ligne dans un article de profil publié en 2019.

Jusqu’au 26 juillet, Bequette et la campagne Bequette affirmaient sur son site Web de campagne que « En 2015, Jake a rejoint le service et a été nommé lieutenant d’infanterie. Il est diplômé de l’US Army Ranger School et a été déployé en Irak avec la 101e division aéroportée », et a donc servi pendant environ 7 ans.

Le site Web de Bequette a été mis à jour après que National File s’est renseigné dans le but de rédiger cet article. La langue d’origine est visible ici.

L’affirmation récente de Bequette selon laquelle il s’est enrôlé en 2015 est également minée par le profil détaillé de Bequette en 2019 dans ., qui note que Bequette était sous le choc des blessures de sa carrière précédente en tant qu’athlète professionnel en 2015 et “a subi une intervention chirurgicale sur une hernie sportive en l’automne 2015 a ensuite subi une intervention chirurgicale sur son tendon rotulien au début de 2016, environ un an et demi après avoir initialement subi cette blessure. Et enfin, il a été opéré d’un labrum d’épaule déchiré.

Le profil de Bequette dans . note également qu’« une fois qu’il était en assez bonne santé pour s’enrôler dans l’armée en août 2017, Bequette en a fait sa priorité ». Le profil de Bequette dans . semble correspondre au calendrier officiel fourni par le ministère de la Défense, plutôt qu’à ce que Bequette a commencé à revendiquer sur son site Web lorsqu’il a annoncé sa candidature au Sénat américain.

Un extrait du profil de Bequette dans .

Contrairement à l’affirmation récente de Bequette selon laquelle il s’était enrôlé dans l’armée américaine en 2015, dans le profil de ., Bequette a déclaré qu’il tentait d’obtenir un diplôme en droit de la prestigieuse Université de Georgetown à Washington DC vers 2016 , suivant apparemment les traces de son père. L’article d’Athletic note que le père de Bequette, Jay Bequette, est avocat. Sur le site Internet du cabinet d’avocats de Jay Bequette, il est bien noté que Jay Bequette « a représenté deux accusés dans l’enquête Whitewater menée par le juge Kenneth Starr pendant la présidence Clinton ».

Les vétérans de l’armée américaine ont tendance à être très sceptiques à l’égard des auteurs de vaillance volée, et même des anciens soldats qui exagèrent l’étendue de leur service.

L’Arkansan et le vétéran de l’armée Wayne Beech ont déclaré à National File que “à ce vétéran de l’armée américaine, lorsque les dates ne correspondent pas, je soupçonne qu’il y a généralement d’autres questions discutables qui doivent être posées”.

National File s’est entretenu par téléphone avec Jarrod Griffin, qui s’occupe des relations publiques de la campagne Bequette. Griffin a demandé à National File de le contacter par e-mail pour déterminer si la demande de Bequette de s’enrôler en 2015 est factuelle, ou si sa précédente demande de s’enrôler en 2017 est factuelle. National File n’a pas reçu de réponse immédiate par courriel. De plus, National File a parlé à Jay Bequette, le père de Jake Bequette, qui a déclaré à National File qu’il n’avait “aucun commentaire” concernant l’incohérence. Quelques heures après la publication de cet article, le site Web de Bequette a été modifié pour indiquer qu’il s’est enrôlé en 2017.

Cette histoire se développe.