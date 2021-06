un candidat contre le champion actuel

in

26/06/2021 à 21:05 CEST

La Belgique, l’un des prétendants à l’Eurocup quelles meilleures sensations a-t-il donné jusqu’à présent, et le Portugal, actuel champion du tournoi, Ils s’affronteront dimanche au stade de La Cartuja pour vaincre le huitième et être vendredi prochain à l’Allianz Arena de Munich dans une nouvelle étape vers le titre.

À Séville, l’un des matchs stellaires de ce tour est présenté, dans lequel l’attaquant Cristiano Ronaldo est le grand atout du Portugais, comme il l’a montré avec les cinq buts qu’il a ajoutés dans les trois matches de la phase de groupes, tandis que chez les Belges, qui comptent leurs matches par victoires, ils font confiance à la progression du madridista Eden Hazard et dans l’une de ses stars, Kevin de Bruyne.

Les ‘Red Devils’, avec le travail sur le banc de l’Espagnol Roberto Martínez, ont gagné le respect sur le continent et ont l’aspiration de se battre pour un titre, quelque chose qu’ils n’ont pas réalisé depuis qu’ils ont atteint la finale de la Coupe d’Europe 1980 en Italie.

Pour ce faire, ils accèdent au deuxième tour après avoir engrangé trois victoires, contre la Russie (3-0), le Danemark (1-2) et la Finlande (0-2), avec un implacable Romelu Lukaku qui ajoute trois buts et un Kevin de Bruyne inspiré en tant que chef d’orchestre.

L’attaquant de l’Inter et le milieu de terrain de Manchester City, élus respectivement meilleurs joueurs de la saison en Serie A et en Premier League, sont les plus en vue d’une Belgique dans laquelle ils ont également ont joué à un bon niveau pour l’Atlético de Madrid Yannick Carrasco, le défenseur du Borussia Dortmund Thomas Meunier ou son coéquipier Thorgan Hazard.

Sauf en l’absence de Timoty Castagne, absent pour tout le championnat Après s’être cassé le visage le premier jour, Roberto Martínez a toute sa liste disponible après les ajouts de Witsel et De Bruyne après avoir surmonté leurs maux.

Le capitaine semble aussi presque prêt, Eden Hazard, qui après deux saisons de blessures et sans continuité au Real Madrid a joué tout le match contre la Finlande, laissant de bons sentiments et signant son premier match complet avec l’équipe nationale depuis novembre 2019.

Les Belges, troisièmes de la Coupe du monde 2018 en Russie, ont un milieu de terrain et une avance exceptionnels, mais ont montré des faiblesses en défense dans les 45 premières minutes contre le Danemark, au cours desquelles les Nordiques les ont assiégés, bien qu’ils aient finalement contrôlé le jeu et ont pu revenir.

L’entraîneur belge de Lleida, qui a enchaîné douze matchs sans perdre depuis novembre 2020 contre l’Angleterre, fait confiance au vétéran Thomas Vermaelen (35 ans), footballeur japonais de Vissel Kobe et ancien joueur d’Arsenal, de Rome et de Barcelone, servent à renforcer le mur de buts de Thibaut Courtois.

Devant eux, Le Portugal a également confirmé qu’il aspirait à revalider son titre et c’est extrêmement difficile à battre. Et plus encore avec Cristiano Ronaldo sur une lancée. Il a survécu dans le groupe de la mort malgré le coup de la défaite contre l’Allemagne.

Dans le duel capital contre la France à Budapest, il a pu faire ressortir son caractère compétitif pour continuer dans le tournoi. Le duel contre la Belgique ne sera pas mineur et Fernando Santos et ses joueurs savent qu’ils doivent maintenir cet esprit bloc et le solde qui a donné tant de revenus.

L’entraîneur portugais pourrait se former avec un milieu de terrain composé de Joao Palinha, Renato Sanches et Joao Moutinho. Ces deux derniers, qui étaient les grandes nouveautés du onze face à la France, ont été comblés, tout comme le milieu de terrain du Sporting Lisbonne, qui a remplacé Danilo Pereira à la mi-temps après avoir subi un coup dur du gardien Hugo Lloris.

Pahlinha s’est bien adapté pour jouer devant une défense de quatre. Dans son équipe, il le fait avec un retard de cinq et Fernando Santos est plus que satisfait de sa performance. Cependant, Danilo a assuré que le coup avait été une peur et qu’il allait bien.

Renato Sanches semble avoir remporté le match contre Betic William Carvalho, en commençant les deux premiers matchs, et Moutinho pourrait avoir plus d’options que Bruno Fernandes, dont les performances sont supérieures lorsque son équipe joue avec deux milieux défensifs.

L’arrière est aussi immobile que l’attaque, avec la magie de Bernardo Silva, la vitesse et la mobilité de Diogo Jota et avec Cristiano Ronaldo comme fer de lance. Le meilleur buteur de l’Eurocup a devant lui d’autres records à battre aux portes d’un nouveau duel de buteurs avec Romelu Lukaku. Les deux ont dominé le classement de Serie A cette saison. Le Portugais avec 29 cibles et le Belge avec 24, mais celui-ci a été sacré champion de ligue.

Cristiano Ronaldo a le vent en poupe. Il a marqué lors des trois premiers matchs et de répéter il deviendrait seul le meilleur buteur de l’histoire des équipes nationales après avoir laissé derrière lui l’Iranien Ali Daei. L’attaquant de Madère n’a traditionnellement pas été mauvais face à Thibaut Courtois.

Le gardien belge représente désormais le présent du Real Madrid, tout comme Eden Hazard. Cristiano Ronaldo et Pepe au passé. Un duel de deux paires est servi qui peut être aussi décisif que les deux “partenaires” de Manchester City, Bernardo Silva et Kevin de Bruyne.

Compositions probables :

Belgique: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vermaelen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Thorgan Hazard ; Carrasco, Lukaku, Eden Hazard.

Le Portugal: Rui Patricio; Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro ; Joao Moutinho, Palinha, Renato Sanches ; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Arbitre: Félix Brych (Allemagne).

Stade: La Cartuja (Séville).

Heure: 21h00.