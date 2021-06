Un candidat démocrate au Sénat du Missouri se moque de “Mansion Man McCloskey” dans une vidéo de campagne .

Le démocrate Lucas Kunce, candidat au siège du Sénat du Missouri laissé vacant par le républicain Roy Blount, a fait une offre assez généreuse à “Mansion Man” Mark McCloskey, l’avocat républicain de St. Louis qui fait face à des accusations d’armes criminelles et qui se présente également pour le siège.

L’ancien Marine, qui a servi 13 ans dans l’armée et a effectué des périodes de service en Irak et en Afghanistan, a publié mercredi une vidéo de campagne dans laquelle il offrait à McCloskey un « cours de formation aux armes dirigé par les Marines des États-Unis » s’il s’excusait d’avoir pointé un fusil d’assaut aux manifestants pacifiques de Black Lives Matter alors qu’ils passaient devant son manoir en juin dernier et “les (les) menaçaient avec une force mortelle”. L’incident, au cours duquel McCloskey serre l’arme de type AR-15 du mauvais côté de sa poitrine et sa femme, Patricia, pointe une arme de poing sur les manifestants avec son index droit sur la gâchette, est venu symboliser la peur des Blancs face au mouvement BLM. .

La vidéo s’ouvre avec Kunce debout dans les bois, chambrant une cartouche dans son fusil semi-automatique et visant une cible éloignée. Il déclare alors : « Vous savez quoi ? Je n’ai pas à faire ce genre de chose. J’en ai eu assez d’en transporter un en Irak et en Afghanistan. Des cascades comme celle-là sont pour les clowns de l’autre côté, comme ce « Mansion Man » Mark McCloskey. » Il a décrit McCloskey comme « ce gars qui a obtenu ses 15 minutes de gloire en brandissant une de ces armes de guerre contre un groupe de personnes qui passaient devant son manoir. Et maintenant, il pense en quelque sorte que cela le qualifie pour être un sénateur américain. »

Vous vous souvenez de ce clown qui a obtenu ses 15 minutes de gloire en menaçant les gens avec une arme de guerre à l’extérieur de son manoir ? Vous savez, Mansion Man @Mark__McCloskey ? Eh bien, je me présente contre lui pour le siège ouvert du Sénat américain du Missouri. Et je veux lui donner une leçon. pic.twitter.com/3UGaoXvD4p – Lucas Kunce (@LucasKunceMO) 9 juin 2021

La vidéo de Kunce encourage également les téléspectateurs à se rendre sur le nouveau site Web qu’il a créé, mansionmanmark.com. Sur le site Web, il dit que “l’épisode embarrassant” n’a pas été bien pris par McCloskey. “Il a dit que voir des images de lui-même ce jour-là l’avait “humilié” et que sa “vie avait été ruinée”. Malheureusement pour McCloskey, l’embarras de l’épisode continuera probablement, car son procès pour usage illégal d’une arme est fixé au 1er novembre 2021.

Le site Web indique que Kunce «a remporté les badges Marine Expert Rifle et Expert Pistol à plusieurs reprises et a passé des milliers d’heures à manier des armes à feu de manière responsable tout en servant dans le Corps des Marines. Il sait ce qu’il fait. C’est pourquoi il a mis au défi Mansion Man Mark de s’excuser auprès de toutes ces personnes qu’il a menacées – et en échange, Lucas lui donnera une formation dirigée par Marine afin qu’il puisse apprendre que les armes autour desquelles il parade ne sont pas des jouets. Ils ont un temps et un lieu, et en pointer un à l’extérieur de votre manoir vers une foule de gens n’est jamais ça.

Kunce se présente comme un candidat progressiste, n’acceptant aucun argent PAC d’entreprise et appelant à des soins de santé universels, légalisant la marijuana et brisant les monopoles d’entreprise. Il a annoncé sa candidature en mars pour le siège laissé vacant par le sénateur républicain à la retraite Roy Blount. McCloskey a annoncé sa candidature au bureau le mois dernier.