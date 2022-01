Un candidat du GOP affirme que les mandats de vaccination permettent au gouvernement de traquer, tuer, antivaxxers

L’extrême droite s’est élevée contre les mandats de vaccination qu’elle prétend être des violations de la liberté personnelle. Cependant, certaines de ces affirmations sont plus bizarres que d’autres.

[Photo by JOSEPH PREZIOSO/. via .]

Confronté à plusieurs reprises à des faits, comme le fait que les « mandats » ont généralement des tests réguliers comme option alternative, et que la Cour suprême a statué en faveur des mandats de vaccins depuis plus d’un siècle (Politico a une excellente histoire de SCOTUS sur les mandats de vaccins ici), les théoriciens du complot sont obligés de tordre la réalité en nœuds pour essayer de soutenir leurs affirmations.

Voici Joe Kent, qui se présente pour le US Hous pour représenter le 3e district du Congrès de Washington, dépeignant un monde dans lequel le gouvernement utilise des listes de citoyens non vaccinés pour trouver des « dissidents » qui peuvent ensuite être traqués et tués.

Le candidat soutenu par Trump @ joekent16jan19 a des opinions étranges sur les vaccins. Il a déclaré que les mandats sur les vaccins sont utilisés par le gouvernement pour étiqueter les gens « comme les » autres « , et une fois que vous « autres » personnes, vous pouvez leur faire n’importe quoi. Vous pouvez les traquer. Vous pouvez les tuer. pic.twitter.com/UKvSEpoBkN – Le projet de responsabilité républicaine (@AccountableGOP) 2 janvier 2022

«Ils ont pris les vaccins et ils ont dit:« Hé, nous pouvons obtenir une donnée très importante sur les gens. Nous devrions normalement les suivre sur les réseaux sociaux pour déterminer exactement quelles sont leurs affiliations politiques, mais avec les vaccins, nous pouvons leur faire face et obtenir l’information la plus importante des gens : voulez-vous ou non nous faire parvenir. Allez-vous aller à l’encontre du régime ou allez-vous simplement vous conformer?’ « Si vous regardez l’histoire, si vous regardez la façon dont ces purges ont eu lieu dans d’autres pays, c’est exactement ce qui se passe, ils étiquettent la moitié du pays, ceux qui ne se soumettront pas, comme ‘autre’, et une fois que vous autre aux gens, vous pouvez leur faire n’importe quoi, vous pouvez les traquer, vous pouvez les tuer.

Alors que Kent affronte plusieurs autres républicains dans sa course primaire, c’est lui qui a le soutien de Donald Trump – un atout qui a été important pour les électeurs de droite.