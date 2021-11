Un candidat du GOP dit que sa vie est en danger parce qu’il a exposé Michael Flynn dans un complot de chantage pour fraude électorale

Un républicain qui se présente au Sénat américain a déclaré qu’il avait été averti qu’il pourrait être attaqué pour avoir dénoncé l’allié de Trump, Michael Flynn, dans un complot qui, selon lui, visait à faire chanter les fonctionnaires électoraux pour qu’ils effectuent des audits biaisés après que l’ancien président a perdu sa candidature à la réélection.

WASHINGTON, DC – 12 DÉCEMBRE: L’ancien général Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale récemment gracié du président Donald Trump, prend la parole lors d’une manifestation contre le résultat de l’élection présidentielle de 2020 devant la Cour suprême le 12 décembre 2020 à Washington, DC. Des milliers de manifestants qui refusent d’accepter que le président élu Joe Biden ait remporté les élections se mobilisent avant le vote du collège électoral pour officialiser la perte de 306 à 232 de Trump. (Photo de Tasos Katopodis/.)

Il y a eu une poussée généralisée dans le camp Trump pour plus d’audits, alors que Donald Trump et ses plus grands fans ont répandu la fausse affirmation selon laquelle la fraude a renversé les élections. Les alliés de Trump affirment que Joe Biden a en fait obtenu moins de votes, mais que par une compilation compliquée de stratégies frauduleuses, notamment la falsification des machines à voter et la dissimulation de faux bulletins de vote, les démocrates ont « volé » les élections pour Biden.

Si vous croyez Everett Stern, Michael Flynn fait partie d’une faction républicaine différente de celle de Donald Trump.

« Le général Flynn contrôle un groupe appelé le Patriot Caucus. Au départ, quand j’ai rencontré ce groupe pour la première fois, j’ai pensé qu’il s’agissait des patriotes, ce qui est différent. Les patriotes sont plus alignés avec Trump, mais le caucus des Patriotes est différent. Ils se concentrent davantage sur les problèmes de sécurité nationale, sauf que leur version de sécurité nationale est qu’ils croient qu’ils vivent sous un État terroriste avec Biden comme président. En fait, ils ne croient pas que Biden soit président. Ils croient que le président Trump est président », dit-il, décrivant les théories du complot qanon que de nombreux alliés de Trump ont promues.

Il dit qu’il a été approché par des membres du Patriot Caucus qui voulaient qu’il déterre la saleté sur « les sénateurs, les juges, les membres du Congrès, [and] représentant de l’état[resentatives]» afin qu’il puisse être utilisé pour « extorquer et amener littéralement les gens » à soutenir les audits pro-Trump.

À la suite du discours, il dit qu’il a été averti des « préoccupations très réelles du gouvernement » pour sa sécurité, et qu’il craint de faire l’objet d’attaques pour avoir partagé des informations sur Flynn.

Il y a des inquiétudes très réelles de la part du gouvernement. Je ne sais pas quoi faire. On m’a dit d’être aussi prudent que possible et de rester en sécurité. Pas exactement la situation la plus rassurante. – Everett Stern (@EverettStern1) 6 novembre 2021 Voir également



En fin de compte, dit Stern, même s’il est attaqué, l’information a été transmise à « diverses personnes » et les médias et le FBI exposeront tous deux les crimes présumés de Flynn dans peu de temps.

Le nom de Flynn est parmi les noms les plus récents sur une liste croissante d’assignations à comparaître que le Comité du 6 janvier a émises pour amener des témoins à interroger sur les événements qui ont conduit à l’attaque contre le Congrès.