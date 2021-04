Un candidat du SNP sur l’holocauste tweet «  scandaleux  »

UNE

Le tweet d’un candidat du SNP à Holyrood comparant les actions de Theresa May en rejetant un référendum sur l’indépendance aux actions d’Adolf Hitler a été qualifié de «honteux» par les militants de l’antisémitisme.

Stephanie Callaghan est actuellement la MSP d’Uddingston et Bellshill, en remplacement de Richard Lyle, qui prend sa retraite, et est sixième sur la liste régionale du parti.

En 2017, Mme Callaghan a tweeté sur la décision de la première ministre de l’époque, Theresa May, de refuser un référendum sur l’indépendance.

Hitler a fait de même: mettre en scène 4 l’Holocauste juif pour réduire l’opposition

D’abord rapporté dans le Scottish Sun, le tweet maintenant supprimé disait: «La propagande conservatrice ouvre une fenêtre sur les projets futurs: un timbre sur la démocratie.

La Campagne contre l’antisémitisme a déclaré: «Il n’y a aucune comparaison entre les tensions politiques au Royaume-Uni aujourd’hui et la destruction systématique de la démocratie par l’Allemagne nazie et le meurtre de six millions d’hommes, de femmes et d’enfants juifs.

«Les politiciens doivent montrer l’exemple en tirant les leçons de l’Holocauste – sans diminuer la mémoire de ces innocents qui ont été massacrés en utilisant l’Holocauste pour marquer des points politiques

« Faire une telle comparaison est honteux et blessant, montrant une incroyable ignorance. »

Annie Wells, la députée conservatrice écossaise, a déclaré qu’il était «au-delà de toute croyance» que Mme Callaghan n’ait pas déjà été démise de sa candidature.

Theresa May (Jane Barlow / PA) / PA Wire

Elle a déclaré: «C’est absolument épouvantable de comparer l’arrêt d’un autre référendum à la propagande nazie et aux actions d’Hitler.

«Quel genre d’esprit déformé penserait que s’opposer à l’indépendance ressemble à l’Holocauste?

«C’est dégoûtant et complètement irrecevable pour quelqu’un qui se présente aux élections.

«Des excuses ne suffiront pas pour une remarque aussi vile.

«Le SNP aurait dû retirer ce candidat immédiatement.

«C’est incroyable qu’ils semblent satisfaits de garder un candidat qui minimise l’Holocauste.»

Mme Callaghan a déclaré au journal: «Les mots de ce vieux tweet ont été mal choisis et je m’excuse pour l’infraction causée.

« J’ai supprimé le tweet. »