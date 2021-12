Un candidat géorgien soutenu par Trump fait pression pour éliminer les boîtes de dépôt et le vote par machine aux élections

Le sénateur de l’État de Géorgie Burt Jones (à droite), qui a été soutenu par l’ancien président Trump, se présente comme lieutenant-gouverneur de son État sur une plate-forme d’intégrité électorale alors qu’il fait pression pour l’élimination des boîtes de dépôt et le retour au vote sur bulletins papier .

Jones a déclaré mardi au podcast de John Solomon Reports que les boîtes de dépôt utilisées lors des élections de 2020 n’étaient pas légales en Géorgie, car la législature de l’État ne les autorisait pas, mais le décret de consentement conclu entre le Parti démocrate et les représentants de l’État les autorisait à les utiliser. .

Alors que la législature de l’État a légalisé les boîtes de dépôt dans le projet de loi sur l’intégrité des élections adopté plus tôt cette année, une différence clé est que les boîtes de dépôt doivent être désignées dans une enceinte, et non « réparties dans toute la région métropolitaine d’Atlanta, comme elles l’étaient la dernière fois », a expliqué Jones. .

« [I]Si vous pouvez apporter votre bulletin de vote par correspondance dans une enceinte désignée pendant les heures d’ouverture, vous savez, alors pourquoi avez-vous besoin de la boîte de dépôt ? », a demandé Jones. « Vous pouvez simplement le remettre au préposé désigné pour cela. Et donc je ne pense pas que les boîtes de dépôt soient nécessaires dans aucune situation. »

Le retour aux bulletins de vote papier et l’élimination du vote par machine électronique pourraient rendre les élections plus sûres, suggère Jones.

« [W]qu’il y ait quelque chose qui ne va pas avec les machines ou non… Je ne peux pas m’asseoir ici et dire que les autorités compétentes les ont examinées », a-t-il déclaré. « Cependant, je sais que l’électorat ne leur fait pas confiance. Et donc je pense que nous devons aller vers l’élimination complète des fournisseurs tiers et des machines, et permettre à nos comtés – qui ont la capacité – d’aller au scrutin papier ou de choisir eux-mêmes leur propre équipement, au lieu de le mandater, comme nous l’avons en ce moment.

La Géorgie utilise actuellement les systèmes de vote du Dominion pour ses élections.

Des représentants de l’État, y compris de nombreux États dirigés par le GOP, ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve de fraude généralisée lors des élections de novembre 2020 qui aurait pu modifier le résultat. Cependant, plusieurs États ont reconnu que de graves irrégularités ou des modifications illégales des règles électorales ont eu lieu en 2020.

La Cour suprême du Wisconsin, par exemple, a statué que les régulateurs électoraux avaient illégalement autorisé des dizaines de milliers d’électeurs absents à ignorer les vérifications d’identité des électeurs en affirmant qu’ils étaient « indéfiniment confinés » par la pandémie sans souffrir d’un handicap. Et le bureau d’audit législatif du Wisconsin a découvert de nombreux autres changements de règles qui n’ont pas été approuvés par la législature de l’État. En Arizona, un audit a remis en question plus de 50 000 bulletins de vote déposés lors des élections de novembre 2020, tandis qu’en Géorgie, les responsables électoraux de l’État ont découvert une telle mauvaise gestion du dépouillement des votes dans le comté de Fulton – le plus grand de l’État – qu’ils ont entamé un processus pour l’État organise de futures élections dans la localité qui comprend la ville d’Atlanta.