Un candidat tiers au gouverneur de Virginie prend d’assaut le débat et dénonce le racisme et le sexisme .

Le dernier débat au poste de gouverneur à Alexandrie, en Virginie, entre l’ancien gouverneur démocrate. Terry McAuliffe et le candidat républicain de l’État, Glenn Youngkin, a été interrompu mardi soir par l’espoir passionné d’un tiers : princesse mouche du Parti libertaire.

Les partisans de Blanding ont interrompu l’événement tôt, exigeant qu’elle soit autorisée à participer et déclarant qu’elle avait été exclue en raison du racisme.

La candidate du Parti de la libération, la princesse Blanding (à gauche), proteste contre l’exclusion du débat de mardi soir entre l’ancien gouverneur démocrate de Virginie Terry McAuliffe et le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin à Alexandria, en Virginie. (Photo : Win McNamee/.)

L’animatrice de la soirée, animatrice Meet The Press Chuck Todd, a fait une pause et a appelé la sécurité, qui a escorté Blanding hors du hall. Elle s’est adressée aux médias locaux lorsqu’elle a quitté l’auditorium.

“Je viens de dire très clairement que je suis candidat pour faire savoir aux Virginiens que leur censure de ma candidature est raciste”, a soutenu Blanding. « C’est très sexiste. C’est très oppressant. Et c’est une forme de suppression des électeurs. Leur objectif est de faire en sorte que les Virginiens ne sachent pas que j’existe afin qu’ils sentent qu’ils doivent choisir entre le moindre de deux maux.

Plus de @PrinBlandingVA qui a pris d’assaut le débat, le faisant dérailler pendant plusieurs minutes et exigeant qu’elle ait une place sur scène. Elle est particulièrement en colère contre les démocrates et un système qu’elle caractérise comme faisant choisir aux gens entre le « moindre de deux maux ».#VAGov pic.twitter.com/DTgk75MbH4

– Eva McKend (@evamcend) 28 septembre 2021