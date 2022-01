Un capital-risqueur de Seattle décède dans un accident de ski en Oregon

Birkan Uzun. (Photo de Madrona)

Birkan Uzun, un ancien ingénieur logiciel chez Amazon qui a rejoint le groupe Madrona Venture de Seattle l’année dernière et qui cherchait à gravir les sept plus hauts sommets des sept continents, est décédé vendredi dans un accident de ski à l’extérieur de Bend, Oregon. Il avait 28 ans.

L’accident s’est produit sur la piste de ski Devil’s Backbone du mont Bachelor vers 13h30.

KTZV NewsChannel 21 à Bend a rapporté qu’Uzun ne réagissait pas après être tombé dans un puits d’arbre, les patrouilleurs de ski l’ayant transféré à Bend Fire & Rescue, puis au centre médical St. Charles à Bend.

« Birkan faisait partie de la famille Madrona, et bien que notre temps avec lui ait été trop bref, nous avons eu le privilège de partager sa vie », a écrit Madrona dans un article sur son site Web. «Il était incroyablement curieux, bienveillant et attentionné et a partagé cela avec tout le monde autour de lui. Son intelligence, son éthique de travail et sa bonne humeur ont tous eu un impact positif sur notre entreprise, nos décisions d’investissement et les sociétés du portefeuille avec lesquelles nous travaillons.

Avant de rejoindre Madrona en 2021, Uzun a passé plus de cinq ans chez Amazon, travaillant sur des projets tels qu’Amazon Go, Alexa for Business dans AWS, Amazon Halo et la réponse COVID-19 d’Amazon. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences et une maîtrise en ingénierie en informatique et en ingénierie du Massachusetts Institute of Technology.

Plus récemment, Uzun a attiré l’attention sur sa quête pour devenir le premier Chypriote turc à gravir les plus hauts sommets des sept continents.

Le mois dernier, après avoir terminé sa cinquième étape de la quête – une ascension du sommet du massif Vinson de 16 050 pieds en Antarctique – Uzun a écrit que l’ascension était dédiée à son grand-père, Celal Sirkecioğlu, décédé en 2021.

« Ce fut un privilège d’être les premiers Chypriotes turcs et Chypriotes à participer à ce sommet et, espérons-le, motiver nombre de mes concitoyens qu’avec du dynamisme, de la détermination et du cœur, tous les objectifs sont possibles », a-t-il écrit dans un article sur Facebook. « La montée n’a pas été facile avec un froid extrême, des rafales de vent et de graves maux de dos dus à une opération de la colonne vertébrale l’année dernière, mais ce n’est que le petit prix que vous payez pour être là. J’ai fait le travail et j’en suis fier.

La réalisation de l’alpinisme a suscité les éloges du président et du Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord, en particulier des images d’Uzun déployant le drapeau de la RTCN au sommet.

Tellement attristé de partager la nouvelle du décès de Birkan Uzun. https://t.co/XFTzccFcYH – MadronaVentureGroup (@MadronaVentures) 1er janvier 2022

Le décès d’Uzun est la deuxième perte tragique dans les montagnes pour Madrona au cours des six dernières années. À la veille du Nouvel An en 2015, le pionnier des logiciels de Seattle et homme de plein air accompli Doug Walker – qui était directeur stratégique de l’entreprise – est décédé à l’âge de 64 ans alors qu’il faisait de la raquette sur Granite Mountain dans l’État de Washington.