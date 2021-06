Un capteur 50MP plus fin, mais est-ce mieux ?

Samsung est l’un des trois principaux acteurs dans l’espace des capteurs de caméras pour smartphones (avec Sony et Omnivision), et il a augmenté la mise ces derniers temps grâce aux capteurs 50MP et 108MP.

Maintenant, la société a annoncé le capteur 50MP Isocell JN1. Et à première vue, il semble que l’entreprise privilégie un design fin à la qualité d’image. Le nouveau capteur d’image offre une taille de capteur de 1/2,76 pouces combinée à des pixels de 0,64 micron, ce qui réduit la taille des capteurs 50MP précédents de Samsung (par exemple, les Isocell GN1 et GN2).

En plus de son utilisation en tant qu’appareil photo principal, Samsung affirme que la taille plus petite du capteur le rend adapté à une utilisation en tant que téléobjectif, ultra-large ou appareil photo selfie. Le nouveau capteur de caméra peut également réduire la hauteur d’un module de caméra d’environ 10% selon Samsung (on ne sait pas quel est le point de comparaison ici), réduisant la bosse de la caméra et permettant des conceptions plus minces.

Plus qu’un simple design mince ?

Le capteur et la taille de pixel plus petits devraient entraîner une qualité d’image réduite (en particulier en cas de faible luminosité) par rapport aux capteurs 50MP susmentionnés et aux capteurs 12MP conventionnels. Mais Samsung dit que l’Isocell JN1 est équipé de la technologie Isocell 2.0 qu’il a dévoilée pour la première fois plus tôt cette année. Il s’agit d’une version améliorée de sa technologie Isocell et Isocell Plus qui réduit la diaphonie et améliore les capacités de collecte de lumière. En fait, Samsung estime que cette nouvelle technologie ainsi que des “améliorations ajoutées” améliorent la sensibilité à la lumière de 16% sur le JN1.

Le nouveau capteur utilise également un regroupement de pixels quatre en un, combinant les données de quatre pixels de 0,64 micron en un pixel pour produire des images comparables à celles prises avec un capteur de 12,5 MP à 1,28 micron. Combiné avec la technologie Isocell 2.0, cela suggère que les résultats en faible luminosité pourraient ne pas être un énorme démissionner des autres capteurs 50MP de Samsung. Mais nous devrons essayer les premiers téléphones avec cette technologie pour savoir si c’est bien le cas.

Les autres fonctionnalités notables du Samsung Isocell JN1 incluent la technologie Smart ISO pour une meilleure plage dynamique, la mise au point automatique à double détection de super phase, l’enregistrement vidéo 4K/60 ips et l’enregistrement vidéo 240 ips en résolution FHD.

Le nouveau capteur d’appareil photo de Samsung est actuellement en production de masse, nous n’aurons donc probablement pas longtemps à attendre pour voir les premiers téléphones avec ces pièces.