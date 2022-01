Un capteur quantique pourrait aider à détecter la démence

01/01/2022 à 10:00 CET

Université du Sussex / T21

Un capteur utilisant des dispositifs quantiques surpasse en précision spatiale et temporelle les méthodes traditionnelles pour identifier à l’avance des maladies telles que la démence, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Un nouveau capteur quantique développé par des scientifiques de l’Université du Sussex au Royaume-Uni pourrait aider les médecins à identifier des maladies telles que la démence, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson avec une précision extrême et bien à l’avance.

Le capteur peut détecter les champs magnétiques générés lorsque les neurones se déclenchent. En mesurant les changements neuraux d’instant en instant, il suit la vitesse à laquelle les signaux se déplacent dans le cerveau.

Cet élément temporel est important car il signifie qu’un patient peut être scanné deux fois à plusieurs mois d’intervalle pour vérifier si l’activité de son cerveau ralentit. Ce ralentissement peut être un signe de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies cérébrales dégénératives.

De cette façon, la technologie introduit une nouvelle méthode pour détecter les biomarqueurs des problèmes de santé précoces, soulignent les chercheurs dans un communiqué.

Des résultats précis

Aikaterini Gialopsou, auteure principale de l’article publié sur le sujet dans Scientific Reports, souligne que ses travaux démontrent pour la première fois que les capteurs quantiques peuvent produire des résultats très précis en termes d’espace et de temps.

Alors que d’autres technologies ont montré des avantages en termes de localisation du signal dans le cerveau, c’est la première fois que les capteurs quantiques se sont révélés plus précis en termes de synchronisation du signal.

« Cela pourrait être vraiment important pour les médecins et les patients préoccupés par le développement de troubles cérébraux », ajoute le chercheur.

On pense que ces capteurs quantiques sont beaucoup plus précis que les scanners EEG ou IRMf, en partie du fait que les capteurs peuvent se rapprocher du crâne.

Meilleure résolution

La proximité plus étroite des capteurs avec le cerveau peut non seulement améliorer la résolution spatiale, mais aussi la résolution temporelle des résultats.

Cette double amélioration de la précision, à la fois dans le temps et dans l’espace, est très significative, car elle indique que les signaux cérébraux peuvent être suivis de manière inaccessible aux autres types de capteurs.

« C’est la technologie quantique qui rend ces capteurs si précis », explique le professeur Peter Kruger, qui dirige le Quantum Systems and Devices Laboratory à l’Université du Sussex.

Et il ajoute : « les capteurs contiennent un gaz d’atomes de rubidium. Des rayons de lumière laser sont illuminés au niveau des atomes, et lorsque les atomes subissent des changements dans un champ magnétique, ils émettent de la lumière différemment. Les fluctuations de la lumière émise révèlent des changements dans le activité magnétique du cerveau. Les capteurs quantiques sont précis à quelques millisecondes et plusieurs millimètres.

Technologie MEG

Le capteur, qui est basé sur une technique de neuroimagerie à haute résolution spatiale en temps réel connue sous le nom de magnétoencéphalographie (MEG), utilise une série de dispositifs quantiques appelés magnétomètres à pompe optique (OPM) pour cartographier les minuscules champs magnétiques générés lorsque les neurones envoient des signaux électriques.

Dans le nouveau travail, Kruger et son équipe ont utilisé leur OPM-MEG pour enregistrer les modèles spatio-temporels des signaux neuronaux chez des volontaires qui ont répondu à des stimuli visuels.

Ils ont ensuite comparé ces modèles avec ceux obtenus par les technologies conventionnelles, montrant que le nouveau capteur est meilleur pour suivre les signaux cérébraux, à la fois dans l’espace et dans le temps.

S’il est utilisé pour surveiller les patients sur une période de plusieurs mois, les chercheurs affirment que le nouveau capteur pourrait identifier les diminutions de la vitesse de transmission des signaux cérébraux qui pourraient être associées à la pathologie.

Révolution quantique

Actuellement, les scanners MEG sont chers et encombrants, ce qui les rend difficiles à utiliser en pratique clinique. Sa combinaison avec la technologie des capteurs quantiques pourrait être cruciale pour transférer des scanners d’environnements de laboratoire hautement contrôlés vers des environnements cliniques réels.

Gialopsou estime que cette évolution pourrait conduire à une révolution quantique en neurosciences car cela pourrait conduire à un diagnostic précoce crucial des maladies du cerveau, telles que la SLA, la SEP et même la maladie d’Alzheimer.

Si les médecins pouvaient détecter ces biomarqueurs avec précision et suffisamment tôt, ils pourraient prédire comment une maladie évoluera ou comment un patient réagira au traitement.

Référence

Mesures spatio-temporelles améliorées des champs évoqués visuellement à l’aide de magnétomètres à pompage optique. Aikaterini Gialopsou et al. Rapports scientifiques volume 11, Numéro d’article : 22412 (2021). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41598-021-01854-7