Un cardiologue sur Fox apaise les inquiétudes concernant la vaccination des enfants

Un cardiologue de Fox News a tenté lundi d’apaiser les inquiétudes des parents inquiets des risques de vacciner leurs jeunes enfants.

Les enfants âgés de 5 à 11 ans sont désormais éligibles aux vaccins Covid-19, et les efforts pour les promouvoir ces derniers jours ont conduit à des cris de propagande partout, en particulier sur Fox News. Candace Owens comparé d’autres efforts pour faire vacciner les enfants aux prédateurs d’enfants et aux Jeunesses hitlériennes.

Fox News’ Neil Cavuto parlé avec le Dr. Kevin Campbell Lundi sur les vaccins, les personnes immunodéprimées et les enfants.

« Je pense que les personnes mêmes qui doivent être vaccinées », a déclaré Campbell, « sont celles qui souffrent de maladie cardiaque et de maladie chronique, de maladie pulmonaire, de maladie cardiaque, de cancer, d’immunosuppression ».

Une préoccupation particulière est la rareté des cas de myocardite chez les enfants qui ont été vaccinés. Campbell a expliqué : « Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est que la myocardite est incroyablement rare dans la population générale, et elle est encore plus rare lorsque vous recevez le vaccin. C’est un effet secondaire très rare et il est généralement auto-limité.

« Si j’avais un enfant dans ce groupe d’âge plus jeune, je le ferais absolument vacciner sans souci », a-t-il déclaré.

Cavuto a demandé : « Et si cet enfant avait une myocardite ? »

Campbell a de nouveau souligné que ces cas sont rares et que « beaucoup d’entre eux n’ont même pas besoin de venir à l’hôpital ».

« Certains d’entre eux le font. Ils peuvent présenter un essoufflement ou des douleurs thoraciques. Nous les traitons généralement avec des stéroïdes ou d’autres médicaments pour aider leur cœur à pomper plus efficacement. Presque tous se résolvent. Encore une fois, c’est incroyablement rare. Vous constatez donc une augmentation de l’incidence d’un problème très rare chez les personnes qui se font vacciner. Mais très, très rare de toute façon.

Vous pouvez regarder le segment ci-dessus, via Fox News.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com