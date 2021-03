Un cargo coincé dans le canal de Suez apparaît dans un survol de «  Microsoft Flight Simulator  »

Un rendu du porte-conteneurs Ever Given, qui est coincé dans le canal de Suez, apparaît dans une vidéo «Microsoft Flight Simulator» partagée sur TikTok. (Capture d’écran TikTok via @donut_enforcement)

Rien de tel qu’un peu d’événements actuels mélangés à votre jeu vidéo.

La saga d’un porte-conteneurs coincé dans le canal de Suez depuis six jours a fait son chemin vers «Microsoft Flight Simulator». Une vidéo TikTok montre la vue depuis le cockpit d’un avion de ligne volant le long de la voie navigable très fréquentée, et le capitaine informe les passagers que «c’est là que passe la plupart de nos navires de commerce et de marchandises dans le monde».

Le capitaine repère alors le navire coincé et dit aux passagers de se boucler pour voler. «Il semble qu’ils ont un gros problème», dit-il.

La vidéo a été partagée sur Twitter par Mat Velloso, conseiller technique du PDG de Microsoft Satya Nadella.

«Flight Simulator», la franchise de produits la plus ancienne de Microsoft, est revenue dans le ciel en août dernier avec sa première actualisation en 14 ans. Le jeu tire parti des améliorations technologiques, notamment l’utilisation de l’imagerie globale de Bing Maps et de la plate-forme cloud Microsoft Azure, ainsi que de la technologie d’intelligence artificielle qui permet le trafic en direct et la météo en temps réel.

Le navire de 220000 tonnes pose de gros problèmes à la chaîne d’approvisionnement mondiale, car les navires pleins de tout, des voitures et du pétrole au bétail et aux ordinateurs portables, attendent que les équipages de sauvetage et les remorqueurs libèrent le navire et débouchent la route très fréquentée, selon le New York Times.

Internet répond également depuis plusieurs jours avec son approvisionnement habituel de snark et de mèmes.

Ce qui se passe à #SuezCanal aujourd’hui expliqué. # Égypte

