Un cariste découvre l’un des serpents les plus meurtriers au monde à SALFORD | Royaume-Uni | Des nouvelles

La vipère à écailles de scie est l’une des plus meurtrières au monde et a survécu à un voyage de 4 000 milles depuis le pays d’Asie du Sud. Il a été trouvé par un conducteur de chariot élévateur lors d’une livraison à Manchester Brick Specialists en novembre. Après que le chauffeur ait appelé la RSPCA, un inspecteur a révélé que le serpent était plus que capable de tuer plusieurs personnes et avait un « venin hautement toxique ».

Bien qu’il y ait peut-être eu un anti-venin disponible, l’inspecteur de la RSPCA, Ryan King, a affirmé que cela n’avait peut-être pas fonctionné en raison de la force du venin.

Il a déclaré: « Je pense juste que c’était tellement chanceux qu’ils aient repéré le serpent.

« Ils sont très petits et cela aurait pu facilement mordre quelqu’un. »

En voyant le serpent, M. King a réalisé à quel point la bête était venimeuse et a enfilé des vêtements de protection complets.

Il a ensuite pu transporter le serpent dans de nouveaux locaux agréés pour le soin des reptiles venimeux.

M. King a ajouté : « L’anti-venin est disponible dans les pays d’où est originaire la vipère, mais le serpent est si venimeux qu’il ne sauve pas toujours la victime.

« Ce fut tout un honneur de traiter avec ce serpent et je suis heureux qu’il ait une maison où il sera soigné. »

Commentant l’incident, M. King a affirmé qu’il était généralement appelé pour s’occuper de couleuvres à collier inoffensives.

Le responsable logistique de l’entreprise, Michael Regan, s’est rendu compte que le serpent était une vipère écailleuse et a réussi à le recouvrir d’une boîte en carton.

M. Regan a également révélé son choc en découvrant un animal aussi dangereux.

Il a déclaré: « Je savais garder une distance de sécurité, mais je n’avais évidemment aucune idée à quel point ce serpent était mortel.

« C’était assez choquant. »

Le serpent peut tuer un humain en quelques heures et peut injecter jusqu’à 12 mg de venin en une seule bouchée – cinq suffisent pour être mortel.